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Gorovic
Google и Microsoft лидируют в использовании возобновляемых источников энергии
Исследование показало, что Google и Microsoft потребляют больше энергии, чем многие страны вместе взятые, но также и лидируют в использовании возобновляемых источников энергии, снижая тем самым углеродные выбросы.

В 2023 году технологические гиганты Google и Microsoft продемонстрировали беспрецедентный уровень энергопотребления, каждый из которых использовал около 24 тераватт-часов электроэнергии. Этот показатель превосходит совокупное потребление электричества более чем сотни государств, включая такие страны, как Исландия, Гана и Тунис, сообщает Tom's Hardware.

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Согласно исследованию, проведенному экспертом по климатическим изменениям Майклом Томасом, энергопотребление этих двух корпораций сопоставимо с потреблением Азербайджана - страны с населением свыше 10 миллионов человек. Более того, оно превышает показатели ряда других государств: Исландия, Гана, Доминиканская Республика и Тунис потребили по 19 ТВтч, а Иордания - 20 ТВтч. Однако некоторые страны, например, Словакия с населением 5,4 миллиона человек, все же опережают технологических гигантов, потребляя 26 ТВтч.

Эти данные наглядно демонстрируют колоссальные энергетические потребности IT-компаний, особенно в сфере обслуживания центров обработки данных, что неизбежно влечет за собой значительное воздействие на экологию. Тем не менее, если сравнивать финансовые показатели этих корпораций с экономикой упомянутых стран, становится очевидно, что масштаб деятельности Google и Microsoft существенно превосходит их энергозатраты.

В 2023 году выручка Google достигла $305,6 миллиардов, а общий экономический эффект от деятельности компании, включая такие сервисы как Google Search, Google Cloud и YouTube, оценивается примерно в $739 миллиардов. Microsoft, в свою очередь, заработала $211,9 миллиардов. Для сравнения: ВВП Азербайджана составляет около $78 миллиардов, Словакии — $127 миллиардов, а Исландии — приблизительно $30 миллиардов.

Несмотря на внушительное энергопотребление, обе компании являются лидерами в области использования возобновляемых источников энергии в IT-секторе. Google достиг углеродной нейтральности еще в 2007 году и намерен полностью перевести все свои дата-центры на экологически чистую энергию к 2030 году. В 2023 году компания объявила о дальнейших инвестициях в проекты возобновляемой энергетики, расширяя свой портфель за счет различных ветряных, солнечных и других альтернативных источников.

Microsoft также взяла на себя обязательство стать углеродно-нейтральной к 2030 году. В 2023 году корпорация увеличила свой портфель контрактов на возобновляемые энергетические активы до более чем 19,8 гигаватт, охватывая проекты в 21 стране. Компания также работает над сокращением прямых выбросов и решением проблем с косвенными выбросами, особенно связанными со строительством новых центров обработки данных и производством аппаратных компонентов.

Хотя значительное энергопотребление Google и Microsoft подчёркивает необходимость серьёзного обсуждения вопросов, связанных с использованием возобновляемых источников энергии, эти компании одновременно являются пионерами во внедрении экологически чистых технологий в IT-индустрию.

#microsoft #google
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