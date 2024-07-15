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Gorovic
Intel готовит к выпуску новую линейку процессоров Core Ultra 200 Arrow Lake
Образцы процессоров Intel Arrow Lake «Core Ultra 200» для настольных ПК QS появятся уже в августе, запуск запланирован на октябрь.

                                                               Источник изображения: Intel

Компания Intel готовится к выпуску новой линейки процессоров для настольных компьютеров Core Ultra 200, которая должна появиться на рынке уже в октябре этого года, сообщает ресурс Wccftech. 

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В отличие от ранее предполагавшихся сроков, когда выпуск новой линейки ожидался в декабре, Intel планирует достичь стадии квалификационных образцов (QS) уже в середине августа - начале сентября. То есть, первая партия процессоров Core Ultra 200 будет доступна уже в октябре.

Напомним, что процессор проходит несколько стадий перед выпуском на рынок. Первая стадия - это "инженерная" стадия, на которой производятся образцы процессора (ES1/ES2), соответствующие проектным параметрам. Затем процессор проходит стадию квалификационных образцов (QS), на которой он тестируется на соответствие реальным характеристикам.

Выпуск QS-образцов является важным этапом, поскольку на этой стадии процессор передается производителям материнских плат и партнерам для тестирования и настройки BIOS. Именно на этой стадии можно определить дату выпуска новой линейки процессоров. Согласно информации, полученной на недавно прошедшей выставке Computex 2024, Intel планировал выпустить новую линейку процессоров в октябре. Однако последние сообщения о декабрьском выпуске вызвали о сроках споры.

В линейке Core Ultra 200 будут представлены два типа процессоров: с 6 и 8 ядрами (6+8) для non-K SKU моделей и с 8 и 16 ядрами (8+16) для K SKU моделей. Модели non-K SKU планируются к выпуску в январе 2025 года, а K SKU в октябре этого года.

Однако, у Intel есть еще одна проблема, которая может помешать успешному выпуску новой линейки. Речь идет о недавней "проблеме нестабильности", которая доставила массу неприятностей потребителям 14-го и 13-го поколений процессоров. По словам одного из производителей материнских плат, это может помешать выпуску линейки Core Ultra 200.

Интересно, что конкуренты компании, такие как AMD, уже используют эту ситуацию в свою пользу, предлагая альтернативные решения для тех, кто разочаровался качеством процессоров Intel.

#intel #core ultra 200
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