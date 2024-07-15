Проблемы процессоров Intel последнего поколения вызывают озабоченность среди разработчиков игр. Некоторые популярные игры сталкиваются со сбоями и зависаниями.

Источник изображения: Digital Extremes

Всё больше разработчиков игр сталкиваются с техническими трудностями при работе на процессорах Intel последнего поколения. Такие игры, как Warframe, Path of Titans и Fortnite, которые пользуются популярностью по всему миру, часто сталкиваются с зависанием и сбоями, что приводит к тому, что разработчики отказываются от использования этих процессоров.

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Студия Digital Eximuses и создатели игры Warframe, недавно присоединилась к ряду недовольных разработчиков процессорами Intel 13-го и 14-го поколения. Они опубликовали данные, свидетельствующие, что даже на новых компьютерах игры часто вылетают, а система полностью прекращает реагировать на команды игроков. Хотя обновление BIOS может помочь, это не решает проблему полностью, и, по мнению экспертов из Tom's Hardware, корни ошибок лежат гораздо глубже.

Alderon Games, студия, стоящая за Path of Titans, сообщает о тревожной тенденции: 100% сбои на всех серверах и ПК с процессорами Intel последнего поколения. Кроме того, отмечается, что сбои становятся более частыми с течением времени. Игровые студии начали переводить свои серверы на процессоры AMD, чтобы избежать дальнейших проблем. Интересно, что Epic Games, создатель Fortnite, также подтвердила частые вылеты на тех же процессорах.

Intel, очевидно, не остается в стороне и занимается изучением проблемы, но официальных комментариев пока не последовало.