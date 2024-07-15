Корпорация продолжает сталкиваться с растущим давлением со стороны регуляторов и потребителей по вопросам, связанным с конкуренцией и защитой личной информации.

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Федеральный судья США Ричард Сиберг вынес решение об отклонении коллективного иска, поданного к компании Apple. Истцы обвиняли технологического гиганта в создании «закрытой экосистемы приложений и сервисов», что, по их мнению, приводило к завышению цен на продукцию Apple для конечных потребителей. Однако судья признал аргументы истцов неправомерными и отказался принять иск.

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Иск был инициирован после того, как Apple в январе этого года предоставила пользователям iPhone возможность использования сторонних браузеров на территории Европейского Союза. По мнению истцов, таким образом корпорация незаконно воспрепятствовала появлению других приложений на рынке, заключая соглашения только с определенными компаниями.

В частности, в исковом заявлении указывалось на ограничение функциональности веб-приложений из-за использования в iOS движка WebKit. Истцы видели в этом преграду для развития прогрессивных веб-приложений, которые не могут в полной мере использоваться на устройствах Apple. Также отмечалось, что другие браузеры, такие как Google Chrome и Mozilla Firefox, существуют лишь в качестве альтернативных версий Safari, а не являются независимыми программами.

Представители Apple категорически отвергли эти утверждения. В официальном ответе корпорации подчеркивалось, что их цены вполне обоснованы и конкурентоспособны в условиях рынка, на котором существует конкуренция между крупными технологическими компаниями, и цель Apple — обеспечить пользователей высоким уровнем безопасности и качества, а не монополизировать рынок.

Это уже не первое судебное разбирательство, в котором компанию обвиняют в монополизме. Однако Apple успешно защищается, утверждая, что ее политика направлена исключительно на повышение уровня защиты данных пользователей и улучшение их опыта использования продуктов бренда. Несмотря на то, что судья не принял иск против Apple, истцы могут вновь подать заявление, изменив в нем аргументы.