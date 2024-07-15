Transsion, контролируя почти половину африканского рынка смартфонов, столкнулся с судебными исками от технологических гигантов из США и Европы из-за нарушений интеллектуальной собственности.

Источник изображения: Transsion

Китайская компания Transsion, которая занимает доминирующее положение на африканском рынке смартфонов и входит в пятерку крупнейших в мире поставщиков сотовых устройств, оказалась в центре внимания из-за обвинений в нарушении интеллектуальных прав других производителей.

реклама

Американский технологический гигант Qualcomm и нидерландская компания Philips подали в суд на Transsion за незаконное использование их патентов. Иск первоначально был подан в Индии, а затем продублирован в Китае и Европе. К жалобам присоединилась финская Nokia, которой Transsion тоже якобы задолжала за использование запатентованных технологий.

Представители Qualcomm во главе с Энн Чаплин (Ann Chaplin) заявили, что их компания вынуждена защищать свои интересы в суде, так как Transsion отказалась легально лицензировать технологии, применяемые в ее смартфонах. Qualcomm настаивает на справедливых условиях конкуренции на рынке и защите своих законных прав.

Китайская компания, в свою очередь, выразила готовность урегулировать ситуацию мирным путем и заявила о своем уважении к интеллектуальной собственности других компаний. Transsion уже заключила соглашение с Qualcomm о легальном использовании технологий 5G, но, по словам ее представителей, придерживается политики справедливых выплат за лицензии, которые бы учитывали региональные особенности и мировые тенденции на рынке.

Ставки оказались высоки. Transsion имеет серьезное влияние на развивающихся рынках, а его марки Tecno, Itel и Infinix пользуются большой популярностью в Африке и Азии. Однако успех на развивающихся рынках не помог компании избежать судебных споров на более преуспевающих территориях. В 2019 году Huawei также подала в суд на Transsion в Китае.

Представители Transsion заявили о своей позиции против завышенных требований некоторых обладателей патентов в определенных регионах мира, которые, по их мнению, препятствуют честной конкуренции и экономическому росту. Компания надеется решить ситуацию путем дружеских переговоров и достичь справедливых договоренностей о лицензировании технологий.