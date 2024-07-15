Британские исследователи раскрыли неоднозначную роль ИИ в творчестве. С одной стороны, ИИ может стимулировать индивидуальную креативность, а с другой — привести к снижению качества результатов.

Источник изображения: Susan Cipriano / Pixabay.com

Ученые из Великобритании провели исследование, чтобы определить, как искусственный интеллект влияет на креативность людей, и получили интересные результаты. Эксперимент, проведенный Анилом Доши (Anil Doshi) из Лондонского университетского колледжа и Оливером Хаузером (Oliver Hauser) из Эксетерского университета, показал, что ИИ может как повысить, так и снизить творческий потенциал, в зависимости от индивидуальных особенностей автора.

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Исследователи предложили нескольким сотням добровольцев написать короткий рассказ, разделив их на три группы. Первая группа это делала самостоятельно, вторая могла запросить у искусственного интеллекта только одну подсказку, а третья могла отправлять до пяти запросов и использовать несколько ответов нейронной сети как источник вдохновения. Оказалось, что один запрос к ИИ значительно улучшил оценку рассказов по таким критериям, как новизна, ценность и эмоциональное воздействие, по сравнению с работой без помощи ИИ. Однако авторы, которые с самого начала продемонстрировали высокий уровень креативности, не получили никакой пользы от участия ИИ, а иногда даже показывали худшие результаты.

Кроме того, исследователи обнаружили, что, хотя ИИ и повышает индивидуальную креативность, он также представляет угрозу для так называемой коллективной новизны. Используя API OpenAI, они определили, насколько рассказы, созданные разными ИИ-моделями отличаются друг от друга, и нашли доказательства того, что в конечном итоге создаются похожие друг на друга и банальные тексты и генерируются скучные изображения.