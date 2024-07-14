Исследователи из США применили методы современной биологии для анализа литиевых аккумуляторов.

Источник изображения: And Battery Aero

Используя методы молекулярной биологии, учёные из США смогли увеличить потенциальную дальность полёта электросамолетов в четыре раза.

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Большие открытия зачастую происходят на стыке наук. Исследователи из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли и Мичиганского университета доказали это на примере литиевых батарей. Они применили методы современной молекулярной биологии для изучения элементов батарей и открыли простые способы повышения их производительности.

Ученые сосредоточились на анализе процессов, происходящих в аноде, катоде и электролите батареи. Они разработали уникальный подход, позволяющий рассмотреть каждую деталь в комплексе, что и открыло путь к увеличению дальности полета электрических самолетов.

Оказалось, проблема была в катоде. Исследователям удалось найти способ стабилизации катода с помощью специальных солей, которые образовывали защитное покрытие и повышали его устойчивость. Этот простой трюк позволил получить стабильно высокую отдачу от батареи.

Созданный электролит доказал в экспериментах свою исключительную эффективность. По словам исследователей, новые аккумуляторы могут обеспечить электросамолётам в четыре раза большую дальность полета, чем это возможно сегодня. В планы команды входит создание к 2025 году аккумулятора емкостью 100 кВт·ч для испытаний электрических самолетов вертикального взлёта и посадки (eVTOL), что может стать новым технологическом веянием в воздушном транспорте.