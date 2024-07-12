Бывшие работники Twitter не смогли убедить судью в правомерности своих требований о выплате выходных пособий после массовых увольнений, инициированных Илоном Маском.

Источник изображения: David Swanson / Reuters

Калифорнийский суд отклонил иск бывших сотрудников Twitter к владельцу платформы Илону Маску. Коллектив из шести тысяч уволенных работников требовал выплаты выходного пособия на общую сумму $500 млн. Однако окружной судья Трина Томпсон постановила, что федеральный Закон о пенсионном обеспечении сотрудников не распространяется на данное дело, сообщает 3DNews со ссылкой на источник.

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Это уже не первая судебная претензия к Маску и Twitter. В марте текущего года ряд топ-менеджеров, в числе которых бывший гендиректор и финансовый директор, подали собственные иски о не поступивших выплатах на сумму более 100 миллионов долларов. Помимо этого, бывший главный бухгалтер компании претендует на 3,75 миллиона долларов выходного пособия.

Иск, который был отклонен несколько дней назад, был инициирован Кортни Макмиллиан и Рональдом Купером — бывшими сотрудниками, отвечавшими за выплаты и компенсации в компании. Они утверждали, что Twitter должен предоставить уволенным «как минимум» двухмесячное жалование, вознаграждения за эффективность труда и другие бонусы. Однако, по заявлениям истцов, компания предлагала бывшим работникам лишь одно месячное денежное вознаграждение без каких-либо надбавок.

Судья Томпсон разъяснила представителям истцов, что Закон о пенсионном обеспечении сотрудников не применим в данном случае из-за отсутствия постоянной административной процедуры для рассмотрения индивидуальных претензий и предоставления дополнительных льгот, таких как медицинская страховка или помощь в трудоустройстве. Бывшим сотрудникам предложено внести изменения в свою жалобу, но с учетом требований, не охватываемых данным законом.