Несмотря на рыночную неопределенность, биткоин и эфириум демонстрируют рост, привлекая новые инвестиции.





Источник изображения: https://convertcrypto.ru

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Курс биткоина продемонстрировал рост, достигнув уровня $57 529 за монету по состоянию на 9 июля. В течение последних суток стоимость главной криптовалюты увеличилась на 3,1%, что совпало с восстановлением интереса инвесторов, сообщает ресурс ConvertCrypto.

Несмотря на недавнее снижение цены, в связи с предстоящими выплатами кредиторам со стороны обанкротившейся в 2014 году токийской биржи Mt.Gox, инвесторы продолжают увеличивать свои вложения в главную криптовалюту. По данным SoSoValue, чистый приток средств в американские спотовые биржевые фонды составил $294 млн за 8 июня. Это указывает на готовность инвесторов приобретать биткоин даже в условиях рыночной неопределенности и волатильности. Помимо этого, после трёхнедельного периода вывода средств, инвесторы снова начали инвестировать в регулируемые криптовалютные фонды, вложив $441 млн только за последнюю неделю.

В то же время, как отмечает РБК со ссылкой на Arkham, правительство Германии продолжает реализовывать конфискованные, по различным уголовным делам, биткоины. За последние сутки было выведено более 9000 биткоинов (более $500 млн), а с 19 июня в общей сложности более 24000 (около $1,44 млрд) на внешние кошельки. На текущий момент у правительства Германии остается 27461 монет ($1,5 млрд). Некоторые участники рынка видят в этом медвежий сигнал, однако эксперты Coinshares считают, что инвесторы могут рассматривать в данной ситуации наоборот определённую возможность для выгодной покупки.

Ethereum, вторая по величине криптовалюта, также продемонстрировала положительную динамику. Стоимость ETH за последние 24 часа выросла на 5,4%, достигнув отметки 3081 долларов за 1 эфириум.