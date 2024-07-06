Отчёт ООН показывает, что Китай подал в шесть раз больше патентов на генеративный ИИ, чем США, и в настоящее время занимает первое место в мире по этому показателю.

Источник изображения: Gerd Altmann / Pixabay

Согласно новому отчету Организации Объединенных Наций, представленному в четверг, Китай доминирует в глобальной гонке по регистрации патентов на генеративный искусственный интеллект (GenAI), подав заявки на более чем 38 000 патентов с 2014 по 2023 год, передаёт CNBC.

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Это в шесть раз превышает число патентов, поданных изобретателями из США, согласно Департаменту Всемирной Интеллектуальной Собственности ООН. Генеративный ИИ - это тип искусственного интеллекта, который позволяет пользователям создавать контент, включая тексты, изображения, музыку, аудио и видео.

Китай, с 38 210 зарегистрированными изобретениями, значительно обходит США (6 276), Республику Корею (4 155), Японию (3 409) и Индию (1 350). Патенты на GenAI составляют 6% от всех патентов на искусственный интеллект в мире, согласно отчету. Всплеск увеличения числа поданных патентов "отражает недавние технологические достижения и потенциал в сфере GenAI", - говорится в отчёте.

После того как Китай в некотором роде "проспал" начало развития технологии больших языковых моделей (LLM), сейчас он стремится догнать разработчика ChatGPT компанию OpenAI, а также технологических гигантов США - Microsoft, Google и Amazon.

В мае этого года Китай запустил трехлетний "план действий" для усиления стандартов в области чипов AI, генеративного ИИ и создания национальной вычислительной мощности, направленный на стимулирование технологического и экономического развития. Согласно исследованию, изображения и видеоданные занимают лидирующие позиции среди патентов GenAI с 17 996 изобретениями, за ними следуют текст (13 494) и аудио - разговорная речь или музыка (13 480).