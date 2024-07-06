Новая система RL-ILM обещает улучшенное охлаждение процессоров. Существующий сокет LGA1700 известен проблемами с ILM и вызывает изгиб центральной части процессоров 12-го, 13-го и 14-го поколений.

Источник изображения: Intel

Компания Intel готовится к выпуску нового сокета LGA1851 для процессоров Arrow Lake, который, согласно информации от известного инсайдера Jaykihn из X, будет поддерживать два независимых механизма загрузки ILMs. В дополнение к стандартному ILM, аналогичному используемому в сокете LGA1700, Intel представит так называемый Reduced Load ILM (RL-ILM), ориентированный на энтузиастов и оверклокеров, сообщает Tom's Hardware.

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Новый RL-ILM будет доступен как опциональное улучшение, которое партнеры Intel могут внедрить по своему усмотрению. Стоимость более продвинутого ILM составит всего на $1 больше стандартного, что может склонить многих производителей к использованию более производительного ILM для среднего, флагманского и специализированного разгона сокетов LGA1851.

Хотя технические характеристики нового RL-ILM неизвестны, его основная цель — улучшение охлаждения, что предполагает значительные изменения в дизайне по сравнению с LGA1851 или LGA1700. Основная проблема существующего LGA1700 ILM заключается в чрезмерном давлении на центральную часть процессора, что со временем вызывает его небольшой изгиб. Это не влияет на структурную целостность или стандартную работу чипа, но снижает эффективность охлаждения, особенно для тех, кто стремится выжать максимум из своих процессоров.

Для решения этой проблемы Intel планирует внедрить менее агрессивный дизайн, распределяющий точки контакта ILM по большей площади IHS, что снизит вероятность изгиба процессора в сокете и улучшит контакт с пластиной охлаждения, повышая эффективность охлаждения.

Если информация Jaykihn подтвердится, новый RL-ILM станет значительным обновлением для сокета LGA1851, позволяя энтузиастам и оверклокерам улучшить тепловые характеристики без необходимости в дополнительных аксессуарах, таких как послепродажные рамки контактов.