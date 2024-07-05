Неожиданно сильный отчёт Tesla о поставках вызвал рост акций и серьёзные потери для тех, кто был уверен в падении акций компании.

Источник изображения: Tesla

Tesla опубликовала отчет о поставках за второй квартал, который превзошел ожидания Уолл-стрит, но это стало плохой новостью для трейдеров, открывших ордера на снижение акций производителя электромобилей.

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Акции Tesla подскочили на 17% за два торговых дня после публикации отчета за второй квартал, что привело к потерям в размере около $3.5 миллиардов для short-трейдеров, согласно данным CNBC. Это стало очередным ударом для тех, кто делает ставки на падение цен на акции Tesla, так как стоимость акций компании выросла на 73% с апрельского минимума.

Компания Tesla сообщила о поставках в размере 443,956 автомобилей во втором квартале, что превысило оценки Уолл-стрит в 439,000 автомобилей. Несмотря на то, что это на 4.8% меньше, чем год назад, спад не был таким резким, как в первом квартале, когда продажи снизились на 8.5% в годовом выражении.

Однако, несмотря на сильный спрос на автомобили Tesla, компания продолжает стимулировать продажи электромобилей с помощью скидок, низких или нулевых процентных ставок по кредитам и других преимуществ. Например, во втором квартале Tesla снизила цены в Германии и Норвегии и предложила беспроцентные кредиты в Китае, в том числе для седана Model 3 и SUV Model Y. В то же время, новый модельный ряд Tesla, включая футуристичный Cybertruck, испытывает трудности с запуском из-за проблем с качеством.

Отчет о финансовых результатах Tesla, который ожидается позже в этом месяце, предоставит более четкую картину финансов компании. Аналитики ожидают снижение выручки на 2.9% до $24.2 миллиардов, после падения на 9% в первом квартале.