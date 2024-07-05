Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Продавцы акций Tesla потеряли $3,5 млрд за два дня торгов после отчёта компании
Неожиданно сильный отчёт Tesla о поставках вызвал рост акций и серьёзные потери для тех, кто был уверен в падении акций компании.

                                                                  Источник изображения: Tesla

Tesla опубликовала отчет о поставках за второй квартал, который превзошел ожидания Уолл-стрит, но это стало плохой новостью для трейдеров, открывших ордера на снижение акций производителя электромобилей.

реклама

Акции Tesla подскочили на 17% за два торговых дня после публикации отчета за второй квартал, что привело к потерям в размере около $3.5 миллиардов для short-трейдеров, согласно данным CNBC. Это стало очередным ударом для тех, кто делает ставки на падение цен на акции Tesla, так как стоимость акций компании выросла на 73% с апрельского минимума.

Компания Tesla сообщила о поставках в размере 443,956 автомобилей во втором квартале, что превысило оценки Уолл-стрит в 439,000 автомобилей. Несмотря на то, что это на 4.8% меньше, чем год назад, спад не был таким резким, как в первом квартале, когда продажи снизились на 8.5% в годовом выражении.

Однако, несмотря на сильный спрос на автомобили Tesla, компания продолжает стимулировать продажи электромобилей с помощью скидок, низких или нулевых процентных ставок по кредитам и других преимуществ. Например, во втором квартале Tesla снизила цены в Германии и Норвегии и предложила беспроцентные кредиты в Китае, в том числе для седана Model 3 и SUV Model Y. В то же время, новый модельный ряд Tesla, включая футуристичный Cybertruck, испытывает трудности с запуском из-за проблем с качеством.

Отчет о финансовых результатах Tesla, который ожидается позже в этом месяце, предоставит более четкую картину финансов компании. Аналитики ожидают снижение выручки на 2.9% до $24.2 миллиардов, после падения на 9% в первом квартале.

#tesla #акции tesla
+
Написать комментарий (0)
Компания Tesla столкнулась с падением объёмов производства автомобилей на своём заводе в Шанхае
Tesla Cybertruck теперь заряжается быстрее благодаря новому обновлению
Tesla разработала технологию самоочистки для своего нового автомобиля
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Миллиардер Баффет намерен пожертвовать все свое состояние в 122 млрд долларов на благотворительность
2
"Искандер" поразил украинский истребитель МиГ-29 на военном аэродроме Долгинцево
6
В ближайшие месяцы на ночном небе можно будет увидеть невооруженным глазом вспышку новой звезды
2
Lenovo представила большой мини-ПК "ThinkCenter Neo Ultra" с Core i9-14900 и GeForce RTX 4060
4
ВС РФ нанесли удар по военному производству ракетного завода "Южмаш"
+
В России наладили производство отечественных комплектующих для тяговых электродвигателей
7
Морской MQ-9 Reaper становится «черной дырой» благодаря новому модулю радиоэлектронной борьбы
+
Навигация без GPS - в России представлена уникальная система навигации для автономных трамваев
4
В Солнечногорске началось строительство предприятия по производству самоклеящихся этикеток
2
Новый недорогой разведывательный беспилотник ULTRA ВВС США летает без подзарядки более 80 часов
+
АвтоВАЗ пересмотрел комплектации и цены на внедорожники LADA Niva Legend и LADA Niva Travel
+
NVIDIA GeForce RTX 4070 TI SUPER с GPU AD102 появилась в Европе
+
В GTA VI главные герои смогут набирать и сбрасывать вес
5
Проведены первые ходовые испытания автономного надводного дрона «Нарвал»
+
Xeon E5-2637 V4 за $10 показал высокий FPS в современных играх, сравнявшись с Ryzen 5 7500F
38
Сэм Альтман: GPT-5 станет в разы более продвинутой версией нынешней GPT-4o
+
Ракетный комплекс С-350 "Витязь" в зоне спецоперации одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS
+
BI: ВКС России применили новую ФАБ-3000 М-54 с модулями УМПК, способную изменить ход конфликта
+
Xiaomi 14T и 14T Pro прошли сертификацию NBTC
+
Разработчик российских процессоров «Эльбрус» объявил об открытии исходного кода для этой платформы
+

Популярные статьи

Процессор, материнская плата и видеокарта — 5 самых выгодных связок для игровых ПК летом 2024 года
26
11 полезных программ, которые очень пригодятся в игровом компьютере и ноутбуке в 2024 году
14
Почему современные игры занимают так много места и что с этим делать
40
Как спасти свой холодильник от жары и не попасть на дорогостоящий ремонт
7
"Wayfinder" - краткий обзор игры (ранний доступ)
+
Asia Times: Российский боевой ледокол «Иван Папанин» создан для завоевания превосходства в Арктике
3
Эксперт Корнев: Украинские F-16 и Су-27 в Миргороде станут легкой добычей для российских ракет
2
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED (2024)
+
В Индии задумались о преимуществах совместного использования российских С-400 и Су-57
4
О криптовалютах, золоте и конце эпохи доллара
3

Сейчас обсуждают

cibershot
11:10
Мог и процик откиснуть. Покупай сразу новый проц
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
Валерий
11:08
ну не все же мажоры, скорее все не мажоры!
Xeon E5-2637 V4 за $10 показал высокий FPS в современных играх, сравнявшись с Ryzen 5 7500F
Nvidia&Intel Hater
11:05
а жрет он его перманентно ) вывод -шешун пиздит всегда
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
Nvidia&Intel Hater
11:05
Просмотрел высер.он ни о чем вообще.
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
Nvidia&Intel Hater
11:03
он как и петух зистакс стал кормушкой для админов.последние 4 волны срача чучумба организовал
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
Nvidia&Intel Hater
11:01
самый нищий нищук
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
Chihonya
11:01
а молчит только когда майкопское жрет
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
glavhyilo
11:01
полукраины ушло территорий с таких переворотов.
Американская журналистка Айверсен рассказала о «тихом госперевороте» на Украине
Chihonya
11:01
причем успешный нищук
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
Nvidia&Intel Hater
11:01
чучумба на страже .минуса лепит мгновенно,такое убогий
Создана база данных GPU Caps Viewer в репозитории Chi-Gallery
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем