Noctua обновляет свою легендарную модель кулера NH-D15, предлагая улучшенное охлаждение и большую совместимость.

Источник изображения: Noctua

Компания Noctua представила обновленную версию своего флагманского кулера NH-D15, получившую название NH-D15 G2. Этот кулер, признанный золотым стандартом в области воздушного охлаждения ЦП, теперь оснащен парой передовых 140-мм вентиляторов и обеспечивает на 20% большую площадь поверхности, по сравнению с предшественником, сообщает TechSpot.

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Разработчики NH-D15 G2 применили восемь тепловых трубок в сочетании с асимметрическими стеками ребер, оптимизированными для работы с новыми вентиляторами. Дизайн смещения обеспечивает доступ к верхнему слоту PCIe на большинстве материнских плат.

Новый кулер использует систему крепления SecuFirm2+, основанную на Torx, что расширяет его совместимость. Согласно заявлению Noctua, пользователи могут ожидать снижение температуры на 2-3 градуса по Цельсию по сравнению с оригинальной моделью.

В комплект NH-D15 G2 входят два вентилятора NF-A14x25r G2 PWM, работающие на различной скорости, и тюбик термопасты. Noctua не советует установку третьего вентилятора из-за минимального увеличения охлаждения по сравнению с дополнительным шумом, но предлагает бесплатные зажимы для тех, кто все же на это решится.

Источник изображения: Noctua

Кулер предлагается в трех вариантах. Стандартная модель с универсальным основанием, которая описывается как самый надёжный «универсальный вариант», модель с выпуклостью для чипов LGA1700, используемых с полным давлением ILM или ЦП и которые со временем стали необратимо деформированными, и оптимизированная модель для относительно плоских процессоров.

NH-D15 G2 уже доступен по цене $149.95 с шестилетней гарантией. Владельцы радиаторов первого поколения, которые просто хотят обновить свои вентиляторы до новых вариантов с круглой рамкой, также могут это сделать.