Apple переключается на датчики изображения Samsung для iPhone 16, отказываясь от многолетнего партнерства с Sony.

Источник изображения: Macrumors

Компания Apple ведет испытания улучшенных датчиков изображения CMOS от Samsung для возможного применения в модели iPhone 16, которая будет представлена в конце текущего года, сообщает Macrumors.

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Apple меняет стратегию и обратился к Samsung за передовыми датчиками изображения CMOS (CIS) для своих будущих iPhone 16, отказываясь от многолетнего партнёрства с Sony в области поставок CIS. Это решение является следствием проблем, возникших у Apple с Sony в прошлом году.

Проблемы с Sony начались в прошлом году, когда Apple столкнулась с задержками в поставках CIS для iPhone 15, что создало трудности с соблюдением сроков запуска продукта. Это побудило Apple обратиться к Samsung с просьбой о разработке новых датчиков изображения, и теперь, похоже, Samsung проходит последние этапы тестирования качества.

Новый датчик изображения, разработанный Samsung, имеет трехслойную конструкцию, в отличие от текущих и предыдущих датчиков iPhone с двухслойной конструкцией. Каждая пластина в дизайне Samsung отвечает за отдельные элементы: фотодиод, транзисторы и аналогово-цифровую логику преобразователя. Это разделение позволяет добиться более высокой плотности пикселей, снизить уровень шума и уменьшить размер пикселя.

Технология гибридного соединения "пластина к пластине", применяемая в датчике Samsung соединяет напрямую пластины через медную прослойку, что приводит к уменьшению размера CIS и увеличению скорости передачи данных.

Ожидается, что iPhone 16, помимо нового датчика изображения, получит и другие улучшения камеры, включая специальную кнопку "Capture" (Съёмка) и сверхширокоугольную камеру с разрешением 48 мегапикселей.