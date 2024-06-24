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Gorovic
Рэпер 50 Cent стал жертвой криптовалютных мошенников
Хакеры взломали сайт репера 50 Cent и его аккаунт в социальной сети, чтобы быстро продать свою новую криптовалюту.

                                                             Источник изображения: Reuters

В минувшую пятницу хакеры совершили аферу с криптовалютой, воспользовавшись популярностью американского рэпера 50 Cent, взломав его аккаунт в социальной сети X. От действий злоумышленников пострадал также и его официальный сайт Thisis50, который был использован для промоакции по продвижению новой мем-криптовалюты $GUNIT. 

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Сам рэпер заявил в своём Instagram, что хакеры заработали три миллиона долларов за тридцать минут (хотя ранее он указывал сумму в триста миллионов), руководство социальной сети X быстро прореагировало и аккаунт был заблокирован. Как сообщает ресурс Cointelegraph, реальная сумма может быть гораздо больше - мошенники смогли "заработать" с помощью  аккаунта звезды рэп-сцены около восьми миллионов долларов. 

В аккаунте 50 Cent в социальной сети и на сайте Thisis50 появилось обманное сообщение о том, что музыкант выступил инвестором новой криптовалюты и что первые покупатели получат большую прибыль. После этого у мошенников начали массово скупать их $GUNIT, что вызвало рост курса этой монеты. Затем преступники быстро продали свои активы, заработав тем самым большую сумму денег, и исчезли. 

Рэпер поспешил заверить своих подписчиков, что не имеет никакого отношения к этому мошенничеству. Он также поблагодарил техподдержку Twitter за оперативную реакцию. Сообщается, что на момент публикации новости аккаунт 50 Cent в социальной сети по-прежнему находится под контролем хакеров, которые отказываются его возвращать.

#криптовалюта #50 cent
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Криптовалютные мошенники взломали аккаунт рэпера 50 Cent в соцсети X
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