Новый процессор Snapdragon 8 Gen 4 будет стоить дороже из-за использования новых технологий, таких как кремниевые батареи и память LPDDR5T, что скажется и на мобильных телефонах.

Источник изображения: Wccftech.com

Компания Qualcomm планирует перейти на использование нестандартных ядер Oryon в своих новых процессорах, что может привести к увеличению стоимости будущих флагманских смартфонов. Однако, как пишет издание Wccftech, ссылаясь на инсайдера Digital Chat Station, это не единственная причина, почему новые устройства будут дороже своих предшественников.

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Главной причиной роста стоимости станет использование новых технологий, таких как кремниевые батареи и память LPDDR5T. Только самые высококлассные смартфоны, оснащенные процессором Snapdragon 8 Gen 4, будут иметь такие технологии на борту. В то время как стандартные модели будут оснащены более традиционными компонентами, такими как ультразвуковые датчики отпечатков пальцев и память LPDDR5X.

Напомним, LPDDR5T - это более быстрый тип памяти, который уже был протестирован с процессорами Snapdragon 8 Gen 3. Однако, до сих пор он не получил широкого распространения из-за высокой стоимости. Компания SK hynix недавно представила свою версию LPDDR5T с частотой 9,600 Мбит/с., и поскольку технология уже существует, то ее распространение в будущих флагманах вероятнее всего произойдет, что может снизить ее стоимость.

Кремниевые батареи также уже начали появляться в премиальных смартфонах. Они позволяют производителям увеличить емкость батареи без увеличения ее толщины. Использование таких батарей в будущих флагманах будет способствовать росту стоимости устройств.

Digital Chat Station ранее заявлял, что новый процессор Snapdragon 8 Gen 4 будет стоить дороже, и что партнеры Qualcomm должны будут тщательно продумать конфигурацию своих продуктов, чтобы они были конкурентоспособными по цене. Пока неизвестно, какие именно модели будут иметь такие технологии на борту, но в ближайшие месяцы уже возможно будет сравнить их характеристики. И в целом новые технологии хоть и приведут к увеличению стоимости устройств, однако они будут иметь более высокую производительность и более длительный срок службы батареи.