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Gorovic
Фанаты Elden Ring получили долгожданный патч, но он сломал игру на Steam Deck
Новое обновление добавило востребованную функцию призыва в финальном бою, но также принесло проблемы для владельцев Steam Deck.

                                                          Источник изображения: Bandai Namco

Выход долгожданного патча 1.12 для популярной ролевой игры Elden Ring принёс не только радость, но и разочарование для игроков. 

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Обновление, выпущенное накануне релиза крупного дополнения Shadow of the Erdtree, включило в себя множество улучшений, о которых просили фанаты. Например, была добавлена вкладка для недавно подобранных предметов в инвентаре, которая значительно упрощает навигацию по большому списку собранных вещей.

Также разработчики внесли правки в работу омутов призыва, добавили 5 новых причёсок и исправили ряд багов. Кроме того, теперь после использования созданных предметов в колизее, они восстанавливаются, что экономит ресурсы игроков. Все изменения в версии 1.12, опубликованной на сайте Bandai Namco, раскрывают улучшения, вошедшие в состав патча. 

                                                           Источник изображения: Bandai Namco

Однако самое главное и долгожданное нововведение – это возможность призвать призрачного скакуна Потока в финальном бою против последнего босса. Дело в том, что этот босс часто перемещается по обширной арене, заставляя игроков тратить много времени на преследование. Теперь же, имея возможность быстро догнать противника верхом на скакуне, прохождение финала станет значительно комфортнее.

К сожалению, наряду с улучшениями, патч принёс и серьёзные неприятности владельцам портативной консоли Steam Deck. После обновления игра перестаёт реагировать на управление через 5 минут бездействия. Разработчики оперативно отреагировали на проблему и уже работают над её решением в виде отдельного патча. 

Несмотря на описанные сложности с обновлением, в целом патч 1.12 принёс много позитивных изменений в Elden Ring, делая и без того популярную игру ещё лучше. А выход запланированного масштабного дополнения Shadow of the Erdtree, явно поспособствует дальнейшему росту интереса игроков к этому фэнтезийному экшену.

#steam deck #elden ring
Источник: x.com
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