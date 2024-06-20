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Gorovic
Компания Framework анонсировала модульный ноутбук для разработчиков с чипом RISC-V
Ноутбук Framework Laptop 13 получит плату с чипом RISC-V, но производительность будет низкая.

                                                         Источник изображения: frame.work

Компания Framework, известный производитель модульных ноутбуков, которые пользователь может самостоятельно модернизировать и ремонтировать, анонсировала партнерство с компанией DeepComputing. Целью этого партнерства является создание новой материнской платы для ноутбуков Framework, основанной на открытой архитектуре RISC-V. 

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Новая плата сможет устанавливаться в популярную модель Framework Laptop 13, а также в компактные системные блоки от компании Cooler Master. Однако Framework предупреждает, что из-за недостаточной производительности чипов на архитектуре RISC-V, эта плата в первую очередь рассчитана на разработчиков и энтузиастов.

В частности, оперативная память на плате распаяна и не может быть модернизирована. Для хранения данных используются карты памяти MicroSD и eMMC. А установленный 4-ядерный процессор StarFive JH7110 имеет тактовую частоту лишь 1,5 ГГц, что даже медленнее чем в Raspberry Pi 4.  

Тем не менее, сам факт появления первой потребительской платформы на базе открытой архитектуры RISC-V имеет большое значение. Успех игровой консоли Steam Deck, чипов Apple Silicon и Snapdragon показывает, что монополия платформы x86 с ОС Windows постепенно сдаёт позиции.

Framework пока не называет ни даты выхода, ни стоимости новой платы. Эта разработка находится на очень ранней стадии. Но сам факт анонса вселяет оптимизм, что открытые архитектуры вроде RISC-V со временем смогут конкурировать по производительности с продуктами от Intel и AMD.

#risc-v #framework #модульный ноутбук
Источник: frame.work
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