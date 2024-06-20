Компания пересматривает дорожную карту своего американского предприятия в пользу новейших техпроцессов.

Источник изображения: Samsung Electronics

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics предпринимает очередные усилия по расширению своего присутствия на мировом рынке полупроводниковых чипов. Компания на протяжении многих лет пытается нарастить производство чипов по контракту для сторонних заказчиков, формально даже обгоняя некоторых конкурентов по внедрению передовых технологических процессов. Однако пока эта стратегия не приносит Samsung существенных финансовых дивидендов.

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Как сообщает издание Enews, Новая попытка упрочить позиции в сегменте контрактного производства чипов связана со строительством завода в США для выпуска чипов по 2-нм технологии. Как сообщает южнокорейское деловое издание ETNews, Samsung приостановила закупки оборудования для возводящегося в Техасе предприятия, изначально рассчитанного на 4-нм техпроцесс. Планировалось, что этот завод заработает в конце 2024 года. Однако теперь компания намерена отложить решение о закупках до третьего квартала текущего года и рассчитывает приобрести уже оборудование для выпуска более передовых 2-нм чипов.

Решение о строительстве завода в городе Тейлор штата Техас было объявлено Samsung в 2021 году. Через год началось возведение предприятия, изначально ориентированного на 4-нм техпроцесс. Однако с учетом задержек строительства на фоне пандемии корейская компания, вероятно, посчитала более стратегически верным сосредоточить усилия на ещё более передовой 2-нм технологии. Это позволит ей успешнее конкурировать с другими производителями чипов на американском рынке. К тому же власти США, выделившие Samsung субсидии в $6,6 млрд на строительство двух заводов в Техасе, заинтересованы в развертывании на своей территории производства по самым современным техпроцессам.