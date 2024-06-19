Венчурные инвесторы требуют от стартапов усилить безопасность и проверку персонала в связи с опасениями хищения интеллектуальных данных Китаем.

Источник изображения: F8_f16 / pixabay.com

Как сообщает Financial Times, технологические компании в Кремниевой долине, включая таких гигантов как Google и известные стартапы вроде OpenAI, начали ужесточать проверку персонала и кандидатов, претендующих на работу. Причиной стали растущие опасения со стороны американских властей по поводу угрозы китайского шпионажа и попыток использовать скомпрометированных сотрудников для доступа к данным и интеллектуальной собственности технологических компаний.

реклама

Крупные венчурные инвесторы, такие как Sequoia Capital, призывают свои стартапы, в которые они инвстируют большие деньги, проводить более тщательную проверку персонала с учетом геополитической ситуации. Сама Sequoia в прошлом году вынуждена была отделить свой китайский бизнес из-за нарастающей напряженности между США и Китаем.

По словам главы Palantir Алекса Карпа, проблема китайского шпионажа за американскими технологиями является просто огромной. Количество дел, связанных с обвинениями китайских граждан и компаний в шпионаже и краже технологий, действительно растет в последние годы "как на дрожжах".

Чтобы противодействовать этому, некоторые частные компании в США уже предлагают специальные инструменты для выявления связей сотрудников с иностранными спецслужбами и вербовщиками. Этими средствами защиты от шпионажа всё активнее пользуются американские стартапы в сферах ИИ, квантовых технологий и синтетической биологии.