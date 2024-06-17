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Gorovic
Apple планирует сделать iPhone ещё тоньше
В линейке iPhone 17, которая должна появиться в 2025 году, будет представлена совершенно новая модель со значительно более компактным корпусом.

                                                         Источник изображения: 9to5mac.com

Компания Apple недавно представила очередное поколение планшета iPad Pro с диагональю экрана 13 дюймов. Новая модель удивила рекордной толщиной - всего 5,1 мм, что даже меньше, чем у культового музыкального плеера iPod nano. 

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Однако, судя по всему, это только начало. Как сообщает обозреватель продуктов Apple Марк Гурман в своём информационном бюллетене Power On, новый iPad Pro задаёт вектор развития для целого класса гаджетов Apple в плане дизайна. Цель компании - создать самые тонкие и лёгкие устройства в своей категории.

Подтверждением этому служит недавний материал издания The Information. В нём говорится о том, что в линейке iPhone 17, которая должна появиться в 2025 году, будет представлена совершенно новая модель со значительно более компактным корпусом по сравнению с айфонами сегодняшнего дня. 

Кроме того, по данным Гурмана, Apple уже ведёт разработку ещё более тонких версий MacBook Pro и iPad Pro следующих поколений. 

"Мне сообщили, что Apple сейчас сосредоточена на создании гораздо более компактного смартфона к выходу линейки iPhone 17 в 2025 году. Также компания разрабатывает более тонкие версии MacBook Pro и Apple Watch. А ещё планируется, что новый iPad Pro задаст вектор для целого класса устройств Apple, которые должны стать самыми компактными в своей категории", - цитирует Гурмана издание AppleInsider.

Примечательно, что после перехода MacBook Pro в 2021 году на собственные процессоры Apple M1, ноутбук, наоборот, набрал вес и увеличился в размерах. Тогда же в него вернулись такие полезные порты, как MagSafe, HDMI и слот для SD-карт. Видимо, теперь настало время "поработать" с этими размерами за счёт новых технологий.

Ранее Марк Гурман уже анонсировал радикальные изменения в дизайне ещё одного популярного гаджета Apple - "умных" часов Apple Watch. По его данным, готовится модель Apple Watch X, которая станет самым большим обновлением устройства за всю его историю. Можно предположить, что и в ней найдёт отражение тренд на уменьшение размеров.  

О конкретных сроках выхода обновлённых версий MacBook и Apple Watch компания ещё не заявляла.

#apple #iphone
Источник: 9to5mac.com
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