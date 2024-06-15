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Gorovic
Стали известны нюансы нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold6
В сеть просочились подробности о готовящемся к выходу складном смартфоне Samsung Galaxy Z Fold6.

                                                        Источник изображения: smartprix.com

По сообщению Gsmarena, Galaxy Z Fold6 станет на миллиметр короче и шире по сравнению с пятой моделью. Однако важнее другое — телефон станет тоньше. В сложенном виде он приблизится по габаритам к обычным смартфонам, что снимает одну из главных претензий пользователей к складным гаджетам — их чрезмерную толщину. 

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Наружный дисплей Galaxy Z Fold6 по-прежнему будет иметь диагональ 6,3 дюйма, однако его разрешение вырастет до 968 x 2376 пикселей. Соотношение сторон составит 22,1:9 вместо 23,1:9 на пятой модели. Скорее всего, это по-прежнему будет LTPS-матрица с частотой обновления 120 Гц.

Внутренний гибкий экран тоже претерпит изменения. Его диагональ сохранится на уровне 7,6 дюйма, зато разрешение вырастет до 1856 x 2160 пикселей против 1812 x 2176 пикселей у Fold5. Новое соотношение сторон — 10,5:9, чуть ближе к квадратному, чем 10,8:9 в прошлой модели. Это будет дисплей без поддержки технологии LTPO, но с частотой обновления 120 Гц.

Что касается процессора и памяти, то в утечке не фигурирует конкретная модель чипсета. Однако упоминание восьмиядерного процессора наводит на мысль, что на этот раз Samsung откажется от своих Exynos в пользу Snapdragon Qualcomm. Оперативной памяти как и ранее будет 12 ГБ, а встроенной — 512 ГБ.

Аккумулятор, зарядка и разъёмы. Информации об изменениях в этом разделе спецификаций пока нет. Ёмкость батареи останется прежней — 4400 мАч. Скорее всего, мощность зарядки тоже не вырастет. По-прежнему будет поддержка USB 3.2 Gen 1 и USB-C. Также на борту окажутся Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC и UWB. Разумеется, не обойдётся без 5G.

Камеры Galaxy Z Fold6 не претерпят существенных изменений по сравнению с пятой моделью. Основная камера по-прежнему будет иметь разрешение 50 Мп и светосилу f/1.8. Также сохранится 10-Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и 12-Мп сверхширокоугольный модуль. Разрешение фронтальных камер тоже останется прежним — 10 и 4 Мп. 

Похоже, в этом году Samsung сосредоточит усилия не на кардинальном улучшении камер или производительности, а на доработке эргономики и дисплея своего складного флагмана. Galaxy Z Fold6 станет компактнее и легче, а соотношение сторон экранов приблизится к привычным показателям. Анонс ожидается буквально за пару недель до старта Олимпийских игр в рамках мероприятия Galaxy Unpacked. Стоимость новинки подрастёт примерно на 100 долларов.

#samsung #galaxy z fold6
Источник: gsmarena.com
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