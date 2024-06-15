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Gorovic
Bloomberg: Банк Wells Fargo уволил более дюжины человек за «симуляцию активности клавиатуры»
Сотрудники использовали специальные программы и устройства для имитации работы за компьютером.

                                                          Источник изображения: Bloomberg 

Согласно отчёту агентства Bloomberg, американский банк Wells Fargo в прошлом месяце уволил более дюжины сотрудников после расследования заявлений о фальсификации ими рабочей активности на компьютерах. 

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Как подтвердило Управление по регулированию финансовой индустрии (FINRA), речь идет о сотрудниках подразделения банка по управлению активами и инвестициями. Они были уличены в «имитации работы клавиатуры, создающей видимость активной деятельности».

Рост удаленной работы во время пандемии COVID-19 ускорил внедрение методов слежки за сотрудниками, особенно с помощью специального программного обеспечения на рабочих компьютерах. Хотя в отчете не уточняется, имитировали ли уволенные сотрудники Wells Fargo работу дома или в офисе.

Финансовый сектор был одним из первых, кто призвал вернуться к офисной работе. Так, в феврале 2022 года Wells Fargo ввел «гибридную гибкую модель» — сотрудники должны присутствовать в офисе 2-3 дня в неделю, а члены правления - 4 дня.

Представитель банка заявил Bloomberg: «Wells Fargo требует от персонала самых высоких стандартов и не терпит неэтичного поведения». 

В документах FINRA не уточняются подробности о том, как именно сотрудники имитировали работу. Однако существует несколько способов обмана работодателя — с помощью специальных программ и устройств, имитирующих нажатия клавиш или движения мыши.

#сша
Источник: bloomberg.com
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