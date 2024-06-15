Майкрософт удалила тысячи профилей в игре из-за несвоевременной миграции на новые аккаунты.

Источник изображения: Microsoft

Компания Майкрософт вызвала возмущение у геймеров, удалив их старые аккаунты Mojang в игре Minecraft. Удаления произошли из-за того, что игроки не перевели свои профили на новые аккаунты Майкрософт в установленные сроки.

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По сообщению издания Tomshardware, после покупки Mojang и Minecraft в 2020 году, Майкрософт объявила о необходимости миграции старых аккаунтов Mojang на аккаунты Майкрософт. Изначально на это отводилось время до марта 2022 года, однако впоследствии крайний срок был продлён до 19 сентября 2023 года.

К сожалению, многие пользователи не успели перевести свои профили в отведённое время. В результате они потеряли доступ к своим аккаунтам и всему прогрессу в игре. Согласно заявлению Майкрософт, восстановить эти аккаунты после указанной даты невозможно.

Такое решение компании вызвало справедливое возмущение со стороны игроков. На Reddit появилось множество постов с критикой, в одном из них пользователь даже пообещал отныне пиратить все игры Майкрософт в знак протеста. Пост собрал более 1100 комментариев до того, как был заблокирован модераторами.

Однако мнения разделились. Одни обвиняли Майкрософт в халатности, другие указывали, что у игроков было достаточно времени для миграции профилей.