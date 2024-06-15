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Gorovic
Глава FromSoftware рассказал о портировании Bloodborne на ПК
Фанаты давно просят выпустить Bloodborne на ПК и улучшить производительность на PS5.

                                                      Источник изображения: FromSoftware/Sony 

Хидэтака Миядзаки, глава игровой студии FromSoftware, в интервью PC Gamer поделился своими мыслями о возможном выходе культовой игры Bloodborne на ПК. Фанаты давно просили не только портировать игру на ПК, но и выпустить обновление для консольной версии, которое позволило бы увеличить частоту кадров до 60 в секунду на PlayStation 5. Однако, несмотря на многочисленные просьбы, ни портирование, ни даже патч производительности так и не были реализованы.

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Ранее Миядзаки уже комментировал эту ситуацию, отмечая, что этот вопрос студии не контролирует, поскольку правом на интеллектуальную собственность владеет Sony. В недавнем интервью он был более откровенен, заявив: «Я точно знаю, что команда разработчиков очень бы хотела портировать Bloodborne на ПК». Хотя Миядзаки не стал прямо говорить о своём желании увидеть игру на ПК, он чётко дал понять, что не  против этого.

Миядзаки подробнее рассказал о ситуации, подчеркнув, что как один из создателей Bloodborne, он конечно же хочет, чтобы как можно больше геймеров играли в эту игру. 

Удивительно, что Sony так и не решилась портировать Bloodborne на ПК, учитывая огромную фанатскую базу и тот факт, что компания всё активнее выпускает свои эксклюзивы на этой платформе. Существует множество предположений о причинах такого решения — от сомнений Sony в окупаемости инвестиций до планов по созданию полноценного ремейка игры в будущем.

Тем не менее, поклонники Bloodborne надеются, что слова Миядзаки убедят руководство Sony пойти навстречу фанатам и наконец-то позволить ПК-геймерам исследовать загадочный город Ярнам. Ведь возможность погрузиться в атмосферный мир игры и сразиться с жуткими монстрами на ПК — это мечта многих поклонников жанра Soulslike.

#sony #ps5 #fromsoftware #bloodborne
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