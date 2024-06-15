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Gorovic
Британские геймеры обвинили Valve в завышении цен в Steam и подали иск на $834 млн
Платформа обвиняется в навязывании невыгодных условий разработчикам игр и завышении цен для геймеров.

                                                              Источник изображения: Valve

Крупнейшая в мире платформа распространения компьютерных игр Steam оказалась в центре масштабного судебного иска в Великобритании. Группа британских геймеров подала коллективный иск против компании-владельца Steam Valve на сумму 656 миллионов фунтов стерлингов (834 миллиона долларов). 

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В иске утверждается, что Steam злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке цифровой дистрибуции компьютерных игр и устанавливает завышенные цены для британских геймеров. По данным истцов, Steam контролирует более 90% рынка в Великобритании, что позволяет компании диктовать свои правила издателям и разработчикам игр. 

В частности, Valve якобы устанавливает «паритет цен» — требование, чтобы игры не продавались на конкурирующих платформах дешевле, чем на Steam. Это лишает потребителей возможности приобретать игры по более низким ценам. Кроме того, Steam взимает комиссию до 30% с продаж в своем магазине и истцы утверждают, что эта комиссия завышена и является следствием доминирующего положения компании.

По оценкам, Steam навредил в ценовом плане 14 миллионам британских геймеров. Многие из них вынуждены покупать игры на этой платформе, несмотря на высокие цены, так как подавляющее большинство новых релизов выходит именно на Steam.

Интересно, что ранее подобные обвинения в злоупотреблении доминирующим положением выдвигались в адрес магазина приложений App Store компании Apple и разработчика популярной игры Fortnite Epic Games. Однако масштабы текущего разбирательства против Steam кажутся значительно шире. Представители Valve пока не прокомментировали иск.

#steam #valve
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