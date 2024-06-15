Турецкая полиция арестовала 19-летнего Ибрагима К., студента технического колледжа в городе Испарта. Его обвиняют в создании сложной системы для мошенничества во время сдачи важного вступительного экзамена в университет.

Источник изображения: https://arstechnica.com

Согласно полицейским отчётам, Ибрагим разработал инновационное устройство на основе искусственного интеллекта, позволяющее ему получать правильные ответы на экзаменационные вопросы. В систему входили: миниатюрная камера, замаскированная под пуговицу рубашки, мобильное приложение с ИИ для распознавания текста и генерации ответов, а также наушник для получения подсказок.

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Камера передавала изображение экзаменационных листов на смартфон Ибрагима. Приложение-помощник мгновенно распознавало вопросы, находило ответы в своей базе данных или в интернете и озвучивало их студенту через наушник. Таким образом Ибрагим мог проходить сложные тесты, фактически ничего не зная.

Однако его афера не удалась. Во время экзамена экзаменаторы заметили подозрительные манипуляции Ибрагима с одеждой и вызвали полицию. Студента задержали, изъяли всё оборудование, а позже арестовали по обвинению в мошенничестве. Ему грозит до 5 лет тюрьмы, если вина будет доказана.

Полиция также обнаружила, что у Ибрагим был сообщник, который помогал ему из другого помещения с помощью мобильного телефона. Он также был задержан.