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Gorovic
Финский стартап утверждает, что их вычислительный блок может ускорить любой процессор в 100 раз
Flow Computing представил архитектуру «CPU 2.0», ключевым достижением которой является параллельная обработка вычислений.

                                                         Источник изображения: Flow Computing

Технологический стартап Flow Computing заявил о разработке революционной технологии параллельных вычислений, которая, по их словам, способна ускорить любой процессор в два и даже в 100 раз. 

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Flow Computing была основана на базе известного финского научно-исследовательского центра VTT, сумев привлечь привлекла 4 миллиона евро от венчурных инвесторов на развитие инновационной технологии.

Генеральный директор Flow Computing Тимо Валтонен заявил, что их метод призван преодолеть многолетнюю стагнацию в развитии производительности процессоров. По его словам, процессоры стали самым слабым звеном в вычислительных системах, и Flow намерена это исправить с помощью принципиально новой архитектуры.

                                                             Источник изображения: Flow Computing

Ключевым компонентом технологии Flow является параллельный вычислительный блок (PPU), который может быть интегрирован практически в любой современный процессор. Flow утверждает, что PPU совместим с такими архитектурами как x86, Arm, RISC-V и, возможно, другими. При этом PPU является аппаратно-независимым блоком и не требует отдельного вычислительного ядра в процессоре, а количество ядер в PPU может варьироваться от 4 до 256.

Главное преимущество метода заключается в том, что интегрированный PPU может увеличить производительность процессора в 100 раз независимо от его архитектуры, не нарушая обратную совместимость программного обеспечения. 

                                                      Источник изображения: Flow Computing

Хотя для максимального прироста производительности потребуется перекомпиляция ПО под PPU, но даже без этого существующие приложения будут работать быстрее в 2 раза за счет параллельных вычислений.

В компании отмечают, что благодаря значительному ускорению работы процессора, отпадает необходимость в дополнительных графических ускорителях. В то же время любые сопроцессоры, такие как матричные или векторные сопроцессоры, также выиграют от производительности усиленного PPU процессора.

По сути, Flow позиционирует свою разработку как новую эру в развитии процессоров, сравнимую по значимости с переходом от ЦП первого поколения к современным многоядерным процессорам. Более подробную техническую информацию и результаты тестирования обещают предоставить во второй половине этого года.

#cpu #ppu
Источник: tomshardware.com
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