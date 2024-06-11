Apple оснастила голосового помощника собственной технологией искусственного интеллекта для улучшения функциональности.

Источник изображения: Apple

Компания Apple представила обновленную версию голосового помощника Siri. Главным нововведением стала интеграция инструмента искусственного интеллекта Apple Intelligence, являющегося собственной разработкой Apple, и за счёт которого голосовой помощник стал более «интеллектуальным» и функциональным.

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По словам топ-менеджеров Apple, представивших новую Siri на WWDC 2024, она существенно отличается от предыдущих версий. В частности, полностью переработан пользовательский интерфейс. Теперь при активации Siri появляется мягкая подсветка на экране, а ответы показываются в виде интерактивных карточек с изображениями, видео и ссылками.

Источник изображения: Apple

Кроме того, значительно расширен функционал Siri за счёт улучшенного анализа естественного языка и контекстного диалога с пользователем. Теперь Siri может «помнить» предыдущие фразы пользователя в рамках одного сеанса общения, что позволяет избегать повторений уже озвученной информации ранее.

Еще одним важным нововведением стала более тесная интеграция Siri с контентом, открытым на экране устройства в текущий момент. К примеру, голосовой помощник теперь может проанализировать метаданные фотографии, открытой в приложении Photo, и озвучить точную дату и время её съемки.

Для более глубокой интеграции сторонних iOS-приложений с Siri компания Apple разработала специальную технологию App Intents. Она позволяет голосовому помощнику выполнять в приложениях различные задачи и команды пользователя, в том числе настраивать параметры интерфейса.

Благодаря App Intents и улучшенным алгоритмам машинного обучения, Siri теперь лучше разбирается во внутренних процессах операционной системы iOS. Она сможет давать более подробные инструкции по настройке различных функций и параметров.

По словам представителей Apple, все эти нововведения будут постепенно добавляться в Siri на протяжении следующего года по мере модернизации серверных систем и нейросетей, используемых для работы голосового помощника. К 2025 году компания планирует сделать Siri по-настоящему интеллектуальной и еще больше упрочить свое лидерство на быстрорастущем рынке ИИ.