Новый сервис Apple упрощает хранение и использование логинов и паролей на разных девайсах экосистемы и других ОС.

Источник изображения: Apple

На ежегодной Всемирной конференции разработчиков (WWDC) компания Apple анонсировала запуск нового приложения «Пароли» (Passwords). Приложение призвано упростить хранение, синхронизацию и управление различными учётными данными пользователей, такими как логины, пароли к сайтам, сервисам, приложениям и сетям Wi-Fi.

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Согласно заявлению Apple, «Пароли» будут доступны на широком спектре устройств экосистемы компании. В их числе очки дополненной реальности Apple Vision Pro, персональные компьютеры Mac, смартфоны iPhone и планшеты iPad. Также приложение можно будет использовать на компьютерах с Windows посредством клиента iCloud. Пока неизвестно, запустит ли Apple версию Passwords для мобильной ОС Android и браузера Google Chrome.

Функциональность новинки во многом напоминает сервисы популярных менеджеров паролей, таких как 1Password или Bitwarden. Пользователи смогут хранить информацию в зашифрованном хранилище и при необходимости быстро получить доступ к логинам и паролям от различных онлайн-сервисов. Ещё включена возможность по безопасному обмену учётными данными с доверенными контактами.

Одним из главных конкурентных преимуществ новой функции Apple может стать более тесная интеграция «Паролей» с другими сервисами экосистемы по сравнению с аналогами от сторонних разработчиков. Это потенциально облегчит заполнение форм регистрации и входа в приложения и на веб-страницы для владельцев различных устройств Apple.

Еще один важный момент состоит в репутации Apple как надежного партнера с точки зрения конфиденциальности данных. В отличие от некоторых конкурентов, таких как LastPass, регулярно сталкивающихся с утечками паролей пользователей, Apple редко допускала подобные инциденты за всю свою историю существования. Это может привлечь к данной опции клиентов, высоко ценящих безопасность личной информации.