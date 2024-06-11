Тюремный срок не помешал состоянию Чанпэна Чжао вырасти до $38,5 млрд после взлёта цены криптовалюты BNB.

Источник изображения: convertcrypto.ru

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39-летний китайский предприниматель Чанпэн Чжао, известный как основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, в настоящее время отбывает 4-месячный тюремный срок в одной из калифорнийских тюрем. По данным агентства Bloomberg, его личное состояние оценивается в $38,5 млрд, что делает Чжао самым богатым заключённым за всю историю американской тюремной системы.

Причиной столь высокого взлёта состояния основателя Binance стал стремительный рост стоимости токена BNB — нативной криптовалюты одноименного блокчейна Binance Smart Chain. Цена монеты достигла исторического максимума в $717 уже на следующий день после того, как Чжао начал отбывать тюремный срок.

Напомним, Чанпэн Чжао основал Binance в 2017 году. За прошедшие годы биржа выросла до лидирующих позиций на рынке криптовалют, обрабатывая торговые объемы более $2 трлн в день. Однако в ноябре 2022 года Минюст США предъявил Чжао и компании обвинения в отмывании денег и нарушении санкций.

Binance согласилась выплатить штраф на рекордную для криптоиндустрии сумму в $4,3 млрд., а Чжао ушел с поста CEO. 30 апреля 2024 года суд США приговорил его к 4 месяцам тюрьмы и штрафу в $50 млн. Бизнесмен добровольно прибыл в США и начал отбывать наказание 4 июня в тюрьме штата Калифорния.

Резкий рост стоимости токена BNB наблюдался именно в первые дни пребывания Чжао в заключении. Эксперты связывают это с ажиотажным спросом инвесторов на покупку монеты, которая является не только топливом для блокчейна Binance Smart Chain, но и используется в качестве внутренней валюты самой криптобиржи.

Держатели BNB получили скидки на торговые комиссии на Binance, а также доступ к различным инвестиционным продуктам платформы. Многие участники рынка, вероятно, решили воспользоваться этими бонусами на фоне ажиотажа вокруг заключения основателя биржи.