Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Основатель Binance стал самым богатым заключённым в истории США
Тюремный срок не помешал состоянию Чанпэна Чжао вырасти до $38,5 млрд после взлёта цены криптовалюты BNB.

                                                        Источник изображения: convertcrypto.ru

реклама

39-летний китайский предприниматель Чанпэн Чжао, известный как основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, в настоящее время отбывает 4-месячный тюремный срок в одной из калифорнийских тюрем. По данным агентства Bloomberg, его личное состояние оценивается в $38,5 млрд, что делает Чжао самым богатым заключённым за всю историю американской тюремной системы. 

Причиной столь высокого взлёта состояния основателя Binance стал стремительный рост стоимости токена BNB — нативной криптовалюты одноименного блокчейна Binance Smart Chain. Цена монеты достигла исторического максимума в $717 уже на следующий день после того, как Чжао начал отбывать тюремный срок.

Напомним, Чанпэн Чжао основал Binance в 2017 году. За прошедшие годы биржа выросла до лидирующих позиций на рынке криптовалют, обрабатывая торговые объемы более $2 трлн в день. Однако в ноябре 2022 года Минюст США предъявил Чжао и компании обвинения в отмывании денег и нарушении санкций. 

Binance согласилась выплатить штраф на рекордную для криптоиндустрии сумму в $4,3 млрд., а Чжао ушел с поста CEO.  30 апреля 2024 года суд США приговорил его к 4 месяцам тюрьмы и штрафу в $50 млн. Бизнесмен добровольно прибыл в США и начал отбывать наказание 4 июня в тюрьме штата Калифорния.

Резкий рост стоимости токена BNB наблюдался именно в первые дни пребывания Чжао в заключении. Эксперты связывают это с ажиотажным спросом инвесторов на покупку монеты, которая является не только топливом для блокчейна Binance Smart Chain, но и используется в качестве внутренней валюты самой криптобиржи.

Держатели BNB получили скидки на торговые комиссии на Binance, а также доступ к различным инвестиционным продуктам платформы. Многие участники рынка, вероятно, решили воспользоваться этими бонусами на фоне ажиотажа вокруг заключения основателя биржи.

#криптовалюта #binance #чанпэн чжао
Источник: rbc.ru
+
Написать комментарий (0)
В России планируют запретить майнинг в регионах с дефицитом электроэнергии
В течение 5 лет Россия может стать лидером по хешрейту в добыче Bitcoin
В России хотят разрешить рекламировать оборудование и услуги для майнинга
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинская компания создала дрон Raybird с возможностью полёта до 2500 км и 28 часами в воздухе
12
Xiaomi назвала смартфоны, которые получат Android 16, Android 17 и Android 18 на базе HyperOS
7
В России налажено серийное производство твердосплавного режущего инструмента для нужд машиностроения
21
Reuters: Во время полёта к МКС на космическом корабле Starliner произошли четыре утечки гелия
1
Российский дрон сразился с бронированной версией «Бабы-Яги» ВСУ и вышел из борьбы победителем
1
Показан новый трейлер игры STALKER 2
1
ВКС России получили партию учебно-боевых самолётов Як-130
3
Создатель Telegram объяснил, почему он пользуется телефоном Samsung за 170 евро
2
Asia Times: Для военных РФ американский танк Abrams представляет весьма лёгкую цель
+
Рособоронэкспорт проведёт презентацию отечественных боевых вертолетов на форуме Helirussia 2024
+
Эксперт Дандыкин заявил, что ВСУ приходится отступать из Часова Яра из-за переброски сил под Харьков
+
Складной iPhone появится раньше, чем ожидалось и не будет похож на Galaxy Z Fold 5
+
Кризис в Красном море блокирует 2 миллиона контейнеров в портах
+
Завершился финальный коммерческий полет космоплана VSS Unity
1
Realme GT7 Pro станет первым смартфоном на базе Snapdragon 8 Gen 4
+
Инженерный образец AMD Ryzen 5 9600X работает на частоте 5,7 ГГц на всех ядрах
10
Slim-версия складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold6 может получить более высокую цену
+
На фоне презентации новой гиперзвуковой ракеты хуситы пообещали продолжать атаки на АУГ ВМС США
5
Почему выборы в Европе ничего не изменят, а антироссийский курс Европарламента станет ещё жёстче
1
Раскрыты подробности о мобильных видеокартах NVIDIA GeForce RTX 50
+

Популярные статьи

Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
162
"Abyss School" - не таких я помню школьниц (краткий обзор игры)
8
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июня
2
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
51
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
18
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
20
Как работают телескопы - незаменимые инструменты всех астрономов
1
В случае конфликта с Китаем, ВВС США понесут огромные потери из-за отсутствия укрытий для самолётов
3
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
2
Топ-9 самых холодных мест на планете Земля
5

Сейчас обсуждают

Радж Капур
17:26
Мы плохого не выберем, факт.
О Петербургском международном экономическом форуме
Смотрю за 404
17:23
Мало погибло - не удовлетворен, но в целом тенденция уже хорошая!
Взорвавшийся в Польше завод производил оружие для Украины
Радж Капур
17:22
Любой процессор АМД способен сделать из интелбоя кукарекающего петуха.
Core i9-14900KS vs Ryzen Threadripper PRO 7995WX – на что способен суперфламан AMD в играх
Олесь Кука
17:18
Ты охереешь, но 70 лет назад да и 30 лет назад это всё было
Рособоронэкспорт проведёт презентацию отечественных боевых вертолетов на форуме Helirussia 2024
Смотрю за 404
17:14
Большинство этих флагманов за всю жизнь так и не узнают что такое игры.
Core i9-14900KS vs Ryzen Threadripper PRO 7995WX – на что способен суперфламан AMD в играх
vl
17:13
Увы, уже появляются игры, в которых даже 4070 набирает меньше 50 кадров в 2,5к
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
Радж Капур
17:12
Заставить тебя наконец то работать, а не жить у своей бабы на диване, жрать дишик и пить пиво по 100 руб за баклажку.
О Петербургском международном экономическом форуме
Радж Капур
17:11
Во истину, Император велик!
О Петербургском международном экономическом форуме
N1ghtwish
17:10
Что опять наобещали?
О Петербургском международном экономическом форуме
Смотрю за 404
17:10
и ты можешь и тебя могут.
О Петербургском международном экономическом форуме
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем