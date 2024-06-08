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Gorovic
Apple отменяет бесплатный ремонт треснувших экранов
Apple изменила правила гарантийного обслуживания и больше не будет ремонтировать треснувшие экраны бесплатно.

                                                 Источник изображения: Apple Jan Vašek / Pixabay

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Компания Apple внесла неприятные изменения в свою политику гарантийного обслуживания iPhone и Apple Watch. Если раньше на дисплеи этих устройств с единичными микротрещинами распространялась стандартная годовая гарантия, позволяя клиентам бесплатно менять экран, то теперь компания рекомендует рассматривать любые трещины как случайное повреждение. 

По данным ресурса 9to5Mac, ссылающегося на неназванные источники в Apple, теперь магазины Apple и авторизованные сервис-центры должны требовать с клиентов оплату за замену дисплеев с микротрещинами. Исключением по-прежнему являются случаи, когда клиент может доказать, что трещина возникла по вине дефектных материалов или некачественной сборки со стороны Apple. 

Пока эти изменения касаются только iPhone и Apple Watch. На планшеты iPad и компьютеры Mac они не распространяются. The Verge направил запрос в Apple с целью подтвердить эту информацию, но пока не получил ответа.

Для владельцев iPhone и Apple Watch эти изменения означают, что в случае обнаружения микротрещины на дисплее им придется заплатить за ремонт из собственного кармана. Стоимость замены экрана iPhone вне гарантии варьируется от $129 для старых моделей до $379 для iPhone 15 Pro Max. Для Apple Watch цены также высоки - от $249 до $800 в зависимости от модели. 

Хотя новая политика Apple разочаровывает, компания в последние годы предприняла и некоторые позитивные шаги для упрощения ремонта устройств. В 2022 году была запущена программа Self Service Repair, позволяющая клиентам самостоятельно менять компоненты iPhone. Кроме того, для нового iPhone 15 Pro максимальная стоимость замены заднего стекла была ограничена $199. А уже этой осенью компания планирует разрешить ремонт некоторых моделей iPhone с использованием бывших в употреблении оригинальных запчастей.

#apple #iphone #apple watch
Источник: 9to5mac.com
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