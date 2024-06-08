Обнаружена скрытая поддержка Thread в новых устройствах Apple, благодаря чему можно управлять «умным» домом.

Источник изображения: apple.com

реклама

Как выяснилось, несколько недавно выпущенных моделей Mac, iPad и iPhone, включая MacBook Air, MacBook Pro, iMac, iPad Air, iPad Pro и iPhone 15 Pro, оснащены радиомодулем Thread. Этот модуль позволяет гаджетам Apple напрямую взаимодействовать с устройствами умного дома, работающими по стандарту Matter.

О наличии Thread стало известно благодаря документации, предоставленной Apple в Федеральную комиссию по связи США (FCC). В ней перечислены все радиомодули в устройствах и описаны проведенные тесты. Однако в технических характеристиках самих гаджетов информации о Thread нет.

Thread — это протокол беспроводной связи, оптимизированный для интернета вещей. Он отличается низким энергопотреблением, высокой скоростью и поддержкой сетевой топологии mesh. Эти качества делают Thread идеальным для подключения умных устройств, таких как светильники, замки, датчики температуры и влажности.

Наличие Thread в Mac и iPad открывает для этих устройств новые возможности по интеграции с экосистемой умного дома Apple. Например, они могут стать хабами, к которым будут подключаться различные устройства. А приложение Apple Home получит расширенный функционал управления этими устройствами.

Пока неясно, почему Apple не афиширует поддержку Thread в своих новых гаджетах. Возможно, компания планирует анонсировать какие-то новые функции для умного дома в ближайшем будущем и интеграция Thread станет их частью. Или же поддержка Thread была добавлена на всякий случай, для совместимости с будущими устройствами. В любом случае, наличие Thread в мобильных устройствах Apple говорит о всё возрастающей роли технологий умного дома.