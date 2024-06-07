«Пароли» от Apple — это новое приложение для безопасного хранения и управления паролями с возможностью синхронизации между устройствами на iOS, iPadOS, macOS и впервые Windows.

Источник изображения: AbsolutVision/Pixabay

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На предстоящей ежегодной конференции ежегодную конференцию WWDC 2024, которая пройдёт на следующей неделе, компания планирует анонсировать собственное приложение для хранения и управления паролями под названием «Passwords».

Это приложение позволит пользователям хранить и организовывать свои логины и пароли от различных онлайн-сервисов. По функционалу оно будет схоже с уже существующим сервисом iCloud Keychain, однако в «Паролях» можно будет разделять учётные данные по категориям для более удобного доступа.

Согласно изданию TheVerge, «Пароли» будут доступны на всех основных устройствах Apple — iPhone, iPad, Vision Pro, а также впервые появятся в версии для Windows. Возможность использования приложения на смартфонах и планшетах с ОС Android пока стоит под вопросом.

Выпуск новой опции ожидается в рамках обновлений iOS 18, iPadOS 18 и macOS 15. Помимо основного хранения учётных данных, в приложении появятся дополнительные полезные инструменты. Это генератор сложных паролей, автозаполнение форм для быстрого ввода сохранённых данных, а также генератор одноразовых кодов подтверждения в духе Google Authenticator.

Кроме того, на WDC 2024 компания анонсирует новые функции для других своих сервисов, включая расширенные инструменты искусственного интеллекта и обновлённого голосового помощника Siri с улучшенными возможностями распознавания речи.