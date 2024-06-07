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Gorovic
Правозащитники пожаловались на Meta* из-за её планов обучать ИИ на данных пользователей
Компания объявила о намерении использовать данные участников социальной сети для обучения ИИ без согласия владельцев. Это вызвало протесты активистов.

                                                          Источник изображения: Succo/Pixabay 

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Meta*, материнская компания Facebook, Instagram и WhatsApp, оказалась в центре очередного скандала, связанного с конфиденциальностью пользовательских данных. Компания объявила о планах использовать личные фотографии, переписки и истории активности миллионов пользователей для тренировки алгоритмов искусственного интеллекта без получения их прямого согласия.

Это вызвало возмущение правозащитников. Организация NOYB под руководством известного активиста Макса Шремса направила жалобы регуляторам 11 стран ЕС, требуя запретить реализацию этих планов или хотя бы приостановить их до вынесения вердикта. По мнению NOYB, действия Meta нарушают фундаментальное право пользователей на конфиденциальность и контроль своих персональных данных.

Со своей стороны, Meta заявляет, что будет использовать только публично доступную информацию и данные, которыми пользователи поделились добровольно. Однако обновленная политика конфиденциальности, вступающая в силу 26 июня, фактически дает компании право обрабатывать любые сведения о людях, чьи изображения или упоминания содержатся в сообщениях других пользователей.

По словам Макса Шремса, позиция Meta является абсурдной. Вместо "скрытой формы отказа" компания обязана запрашивать прямое и информированное согласие каждого пользователя на использование его или ее личных данных для обучения алгоритмов. 

Исход этой ситуации чрезвычайно важен как для защиты прав сотен миллионов пользователей соцсетей, так и для дальнейшего развития технологий искусственного интеллекта, считают эксперты. А решение регуляторов ЕС поставит юридические рамки того, как технологические компании могут использовать конфиденциальную личную информацию без получения однозначного согласия владельцев этих данных.

* - запрещена в РФ.

#искусственный интеллект #meta
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