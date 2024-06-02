Очередное крупное обновление показало, что технические проблемы экшена непреодолимы. Разработка прекращена.

Источник изображения: Wolcen Studios

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После многомесячного молчания французская студия Wolcen Studios наконец-то выступила с заявлением относительно судьбы своего фэнтезийного RPG Wolcen: Lords of Mayhem. Эта игра в духе культовой Diablo вышла в ранний доступ Steam ещё в 2016 году и за прошедшие годы успела собрать вокруг себя преданное сообщество поклонников. К сожалению, как оказалось, у разработчиков просто не осталось ресурсов для дальнейшей поддержки проекта.

Причина кроется в технических ограничениях, заложенных ещё на ранних этапах создания игры. Как признали сами авторы Wolcen, выбранная ими архитектура оказалась непреодолимым препятствием для внесения серьезных улучшений. Все попытки исправить ситуацию обновлениями не дали результата. Полноценная переработка игры «до основания» потребовала бы колоссальных усилий и затрат, на которые у небольшой команды Wolcen просто нет ресурсов.

В итоге разработчики приняли тяжелое, но единственно верное решение — полностью прекратить поддержку Wolcen: Lords of Mayhem. Уже 3 сентября в игре будет отключен мультиплеер, оставив лишь одиночную кампанию. Также Wolcen навсегда получит солидную скидку, чтобы все желающие смогли опробовать этот проект.

Что касается самих авторов, то они намерены сосредоточиться на новых играх, где постараются учесть все те уроки, которые преподнес им Wolcen. «Мы стремимся к высоким результатам и надеемся увидеть вас в новых мирах, созданных нами», — такими словами Wolcen Studios попрощалась со своими поклонниками.

Несмотря на неудачу с Wolcen, разработчики сохраняют оптимизм и веру в будущее. Они поблагодарили игроков за оказанную поддержку и выразили надежду на новые встречи в будущих проектах студии. «Вместе мы сможем без страха пойти вперёд, окунуться в новые приключения и добиться максимального успеха».