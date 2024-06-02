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Gorovic
Процессоры AMD Ryzen переходят на 8000 МГц ОЗУ и вступают в конкуренцию с Intel
AMD представит процессоры Ryzen 9000 и платформу нового поколения, которые обещают значительный прирост производительности. Заявляется также поддержка памяти DDR5-8000.

                                                      Источник изображения: Gigabyte/@wnxod 

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На предстоящей выставке Computex 2024 компания AMD планирует анонсировать сразу несколько новых продуктов, которые знаменуют переход на новое поколение desktop-платформы Ryzen. Это процессоры серии Ryzen 9000 (кодовое имя Granite Ridge) на новой микроархитектуре Zen 5. По информации ресурса Videocardz, стартовая линейка будет включать 4 модели: флагманский 16-ядерный Ryzen 9 9950X, 12-ядерный Ryzen 9 9900X, 8-ядерный Ryzen 7 9700X и 6-ядерный Ryzen 5 9600. 

Также AMD представит новые чипсеты серии 800, которые будут поддерживать процессоры Granite Ridge, в том числе предыдущие серии Raphael (Ryzen 7000) и Hawk Point (Ryzen 8000). Отмечается, что переход с 700-й на 800-ю серию продиктован желанием синхронизировать нумерацию чипсетов с Intel.

                                                    
Ещё среди новых чипсетов AMD ожидаются флагманский X870E, старший X870, мейнстримовый B850 и бюджетный B840. Материнские платы на их основе также анонсируют партнеры AMD, в частности компания Gigabyte покажет как минимум 8 новых моделей: от бюджетных до топовых решений. 

Новое поколение Ryzen обещает существенный рост производительности благодаря переходу на новую архитектуру ядер, увеличению тактовых частот и разгонного потенциала. Например, память DDR5 теперь будет поддерживаться с частотой до 8000 МГц по сравнению с 5600 МГц у Ryzen 7000. Также вырастет пропускная способность шины Infinity Fabric до 2400 МГц.


Определённо, анонсы AMD на Computex 2024 в очередной раз подтверждают стремление компании удерживать лидерство в сегменте высокопроизводительных настольных процессоров и задавать темп инноваций для всей отрасли. Большой интерес вызывает и ответ Intel, которая также готовит новое поколение Core и платформы на базе чипсетов серии 800.

#amd #ryzen #ryzen 9000 #ddr5-8000
Источник: videocardz.com
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