Компания готовит выпуск ноутбуков Copilot Plus PC с поддержкой нейросетей и призывает программистов адаптировать свои приложения под новые возможности.

Источник изображения: Microsoft

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Компания Microsoft активно приглашает разработчиков присоединиться к созданию экосистемы вокруг нового поколения персональных компьютеров на базе искусственного интеллекта Copilot Plus PC.

Подобная ситуация уже имела место около 5 лет назад, когда Microsoft делала ставку на разработку приложений, способных работать на разных устройствах - от смартфонов до VR-гарнитур. Эта инициатива не увенчалась большим успехом, однако теперь компания предпринимает новую попытку по привлечению разработчиков в экосистему Copilot Plus PC, суть которой заключается в создании производительных ноутбуков с нейронным сопроцессором, интегрированным в центральный процессор. Этот нейросопроцессор будет ускорять задачи искусственного интеллекта за счет аппаратных возможностей.

Однако для воплощения планов Microsoft оказалось крайне важно, чтобы разработчики адаптировали свои программы для работы с новыми технологическими возможностями, так как всё это позволит сделать Windows более привлекательной для конечных потребителей.

Ожидается, что ноутбуки Copilot Plus PC смогут конкурировать с MacBook Air от Apple, помогут переходу Windows на ARM-процессоры и подготовят операционную систему к широкому внедрению технологий AI. Ключевыми особенностями станут увеличенное время автономной работы, повышенная производительность и поддержка функций на основе нейросетей в Windows и сторонних приложениях.

Именно поэтому Microsoft вновь активно призывает сторонних разработчиков присоединиться к созданию и оптимизации софта для своей платформы на основе искусственного интеллекта. Успех этих усилий во многом определит дальнейшую судьбу Windows как передовой ОС.