Разработчики обещают сохранить эффективность блокировщиков рекламы, а поддержка старых расширений продлится до 2025 года.

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Google начинает постепенный отказ от поддержки расширений для браузера Chrome, созданных на основе устаревшего фреймворка Manifest V2. Этот шаг направлен на повышение безопасности и конфиденциальности пользователей, однако может повлиять на работу некоторых популярных расширений, в частности - блокировщиков рекламы.

Процесс начнётся 3 июня с пользователей бета-версий Chrome. Им будут показываться предупреждающие баннеры о том, что установленные расширения Manifest V2 вскоре перестанут поддерживаться. Для основной массы пользователей отключение произойдет постепенно в течение ближайших месяцев, чтобы полностью завершить переход на новый фреймворк Manifest V3 к началу 2025 года.

Немного истории. Manifest V3 спроектирован для большей защищенности пользовательских данных и предотвращения несанкционированного доступа к ним со стороны недобросовестных расширений. Однако новые правила накладывают ограничения на возможности автоматического обновления фильтров в популярных блокировщиках рекламы, что может снизить их эффективность.

Разработчики ведущих расширений, таких как uBlock Origin, Adblock Plus, AdGuard, уже выпустили версии своих продуктов на базе Manifest V3. Тем не менее, значительная часть пользователей до сих пор использует старые версии. Google стремится ускорить переход именно этой аудитории на новые расширения.

Компания отмечает, что более 85% активно поддерживаемых расширений в магазине Chrome уже перешли на Manifest V3. Также Google планирует убрать отметку "Рекомендуемое" у оставшихся расширений на базе Manifest V2, чтобы мотивировать разработчиков к переходу на новый стандарт. Поддержка Manifest V2 сохранится до июня 2025 года.

Как сообщает pcmag, отказ от устаревшего фреймворка направлен в первую очередь на повышение безопасности пользователей Chrome, хотя в некоторых случаях может повлиять на функциональность других расширений. Большинство популярных приложений уже адаптировались под новые требования, так что основная масса пользователей скорее всего не заметит значительных изменений в работе браузера.