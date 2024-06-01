В линейку входят 4 модели. Это DA271K, DA321QK с разрешением 4K UHD и Nitro GA271U P, Nitro GA321QU P с разрешением WQHD и частотой обновления до 180 Гц.

Nitro GA1. Источник изображения: Acer

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Компания Acer анонсировала новую линейку универсальных интеллектуальных мониторов серий DA1 и Nitro GA1.

Представленные модели отличаются компактными размерами с диагональю 31,5 и 27 дюймов. Мониторы могут выступать в качестве медиацентра для просмотра потокового видеоконтента, расширенного рабочего места для выполнения повседневных задач, а также как игровой дисплей с высокой частотой обновления кадров.

Особенность новинок заключается в наличии множества интеллектуальных функций, среди которых беспроводная трансляция контента, одновременный просмотр сигнала из нескольких источников через режим Multiview и прочее.

Acer DA1. Источник изображений: Acer

В линейку входят 4 модели. Это DA271K, DA321QK с разрешением 4K UHD и Nitro GA271U P, Nitro GA321QU P с разрешением WQHD и частотой обновления до 180 Гц. Последние две ориентированы в первую очередь на геймеров, так как обеспечивают плавность и динамичность игрового процесса.

Все мониторы поддерживают технологию HDR10 и имеют яркость 250 нит для передачи более насыщенных и реалистичных цветов и деталей изображения. Для устранения эффекта "рваных кадров" при просмотре видео используется AMD FreeSync и поддержка NVIDIA G-SYNC. Кроме того, сверхнизкая задержка ввода минимизирует лаги, что важно для игр и просмотра видео.

Среди ключевых интеллектуальных функций стоит отметить интеграцию Google TV, позволяющую объединить в одном интерфейсе различный видеоконтент из популярных сервисов вроде Netflix, Amazon Prime и YouTube. Реализована поддержка Google Cast для беспроводной трансляции медиафайлов со смартфонов и планшетов, а также технология зеркалирования экранов. Мониторы дополнительно оснащены модулями Bluetooth и Wi-Fi для связи с другими устройствами, включая колонки и периферию, позволяя интегрировать дисплеи в экосистемы умного дома.

Интересно, что для повышения удобства использования, в мониторах реализован режим Multiview, разделяющий экран на независимые области для одновременной работы с разными источниками сигнала для выполнения нескольких задач параллельно. Кроме того, можно подключать внешние веб-камеры для стриминга через предустановленные приложения.

Эргономичная подставка позволяет регулировать положение экрана, также предусмотрено и крепление VESA для монтажа на стену и экономии места на рабочем столе. Что касается стоимости и доступности, то известно, что модели появятся в продаже в Северной Америке и регионах EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) в 4 квартале. Цены начинаются от $349 в США и 299 евро в Европе.