Стереокамера поддерживает 3D-видеосвязь в Zoom, Teams и Google Meet и позволяет стримить на YouTube.

Источник изображения: Acer

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Компания Acer представила стереоскопическую камеру SpatialLabs Eyes Stereo Camera, которая позволит создавать 3D-контент. Это компактное устройство размером 104 x 65,4 x 23,2 мм и весом всего 220 грамм.

Главные особенности камеры заключаются в поддержке съемки 3D-фото и видео с разрешением до 8Мп на каждый объектив. Доступны режимы записи видео в форматах 7680 x 2160 пикселей при 30 кадрах в секунду, а также 3840 x 2160 пикселей при 60 кадрах в секунду.

Еще одно преимущество SpatialLabs Eyes в возможности трансляции 3D-видео напрямую на YouTube и другие стриминговые платформы. Камера также поддерживает 3D-видеоконференцсвязь через Zoom, Microsoft Teams и Google Meet. И всё это стало возможно благодаря наличию сенсорного экрана и разъема USB-C.

Стереокамера совместима с различными 3D-устройствами от Acer, включая ноутбуки с автостереоскопическими дисплеями. Но снятый ею контент можно просматривать и на 3D-проекторах или очках виртуальной реальности от сторонних производителей. Дополнительные возможности включают электронную стабилизацию, автонастройки, ручные настройки выдержки и баланса белого, зеркало для селфи. Новинка поступит в продажу в третьем квартале текущего года по цене 549 долларов США.