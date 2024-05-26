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Gorovic
Илон Маск объявил о планах создания суперкомпьютера для ИИ-бота Grok
Компания xAI будет использовать тысячи мощных чипов Nvidia H100, необходимых для разработки ИИ следующего поколения.

                                                                   Источник изображения: xAI

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Илон Маск планирует построить мощный суперкомпьютер для нужд своей новой компании в сфере искусственного интеллекта xAI. Этот компьютер будет использоваться для обеспечения работы передового ИИ-бота Grok, разрабатываемого в xAI.

По словам Маска, суперкомпьютер должен заработать уже осенью текущего года. Для его создания xAI может наладить партнерство с технологическим гигантом Oracle, хотя пока ни одна из компаний официально не подтвердила эту информацию.

"Сердцем" нового суперкомпьютера станут тысячи передовых графических ускорителей Nvidia H100, предназначенных для задач искусственного интеллекта. Известно, что для обучения текущей версии Grok использовалось 20 тысяч таких ускорителей. А для следующего поколения чат-бота Маск собирается задействовать около 100 тысяч чипов Nvidia H100.

Однако достать столько мощных ускорителей на рынке сейчас крайне сложно из-за их дефицита и большого спроса со стороны других ИИ-компаний. Поэтому пока неясно, хватит ли у xAI ресурсов для реализации грандиозных планов.

Напомним, что xAI была основана всего год назад как конкурент OpenAI, Microsoft и Google в сфере передовых технологий генеративного искусственного интеллекта. Однако для обучения и функционирования столь сложных нейросетей требуются колоссальные вычислительные мощности. Вот почему Маск решил построить для xAI отдельный суперкомпьютер, способный обеспечить работу ИИ-бота.

Пока имеется мало информации о строящемся суперкомпьютере для Grok. Но учитывая высокие амбиции Маска в сфере ИИ, можно ожидать, что это будет одна из самых мощных систем в мире.

#илон маск #чат-бот #grok #чат-бот grok
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