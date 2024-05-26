За первую половину 2024 года своих рабочих мест лишились уже более 10 тысяч специалистов. Эксперты констатируют глубокий кризис на рынке.

Источник изображения: Steam (Axellrod)

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По данным портала Game Industry Layoffs, который мониторит увольнения сотрудников в игровом секторе, с начала этого года своих рабочих мест лишились более 10 тысяч человек по всему миру.

Это практическим столько же, сколько было уволено за весь 2023 год, когда этот показатель достиг 10500 человек. Таким образом, за полтора года игровая индустрия потеряла уже более 20 тысяч квалифицированных специалистов.

Особенно тяжелым для отрасли стал январь 2024 года, когда сокращения затронули сразу около 6000 специалистов. Среди компаний, внесших наибольший вклад в общее число уволенных в этом году - Microsoft (1900 человек), Unity (1800), Sony PlayStation (900), Electronic Arts (670), Take-Two Interactive (600), Riot Games (530), Twitch (500) и Sega (240).

При этом реальное количество может быть еще выше, поскольку многие игровые фирмы предпочитают не раскрывать точные данные о масштабах сокращений персонала.

Эксперты объясняют волну увольнений в игровой индустрии последствиями пандемии и экономическим спадом. В начале 2024 года многие топ-менеджеры крупнейших компаний признавались, что готовятся к "двум годам боли" и называли текущий год "годом закрытий" в сфере видеоигр.

По прогнозам, в ближайшее время отрасль будет переживать серьезные потрясения, связанные с перепроизводством продукции, падением спроса и обострением конкуренции. Это вынуждает компании оптимизировать расходы, в том числе за счет массовых увольнений персонала.