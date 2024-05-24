Компания VK, которой принадлежит ICQ, отключит мессенджер 26 июня и переведёт сотрудников на другие проекты.

Источник изображения: icq.com

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По данным «Интерфакс», легендарный мессенджер ICQ прекращает свою работу после нескольких десятилетий существования. Как сообщается на официальном сайте, сервис полностью закрывается 26 июня 2024 года.

ICQ был запущен в 1996 году израильской компанией Mirabilis и быстро завоевал популярность благодаря инновационной на тот момент технологии мгновенного обмена сообщениями. В 1998 году Mirabilis была поглощена корпорацией AOL, а с 2010 года ICQ принадлежал российскому холдингу Mail.Ru Group (сейчас - ВК).

На пике популярности аудитория ICQ насчитывала десятки миллионов пользователей в странах бывшего СССР и других регионах. Однако с появлением более современных мессенджеров, таких как WhatsApp, Telegram, VK Мессенджер, ICQ стал терять свои позиции.

Теперь компания ВК решила полностью отказаться от поддержки устаревшей платформы. Пользователям ICQ предлагается перейти на использование VK Мессенджера и корпоративного сервиса VK WorkSpace. Сотрудники ICQ также будут переведены в команды разработчиков этих продуктов.

Таким образом, легендарная 26-летняя история мессенджера ICQ подходит к концу. Это решение стало очередным свидетельством того, что индустрия мгновенных сообщений стремительно меняется, и старые сервисы уступают место новым, более технологичным продуктам.