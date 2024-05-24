Технический директор рассказал, что Rockstar собирались сделать онлайн для GTA 3 и последующих игр на PS2, но не успели.

Источник изображения: Rockstar Games

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GTA без мультиплеера - все равно, что пицца без сыра. Но именно так и выглядели игры культовой серии, выпущенные на PlayStation 2. Бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей озвучил интересные подробности о том, почему же разработчики лишили фанатов возможности совместно играть в виртуальных мирах GTA в то время.

Фанаты культовой серии игр Grand Theft Auto недоумевали, почему же в трилогии игр GTA на приставке PlayStation 2 (GTA III, Vice City и San Andreas) отсутствовал популярный многопользовательский режим. Ведь еще в GTA 2, вышедшей в 1999 году, он присутствовал.

Теперь эту загадку раскрыл бывший технический директор компании Rockstar North Оббе Вермей. По его словам, изначально планировалось добавить онлайн-режим и в GTA III - базовый мультиплеер даже работал на ранних стадиях разработки. Однако со временем выяснилось, что у команды просто не хватает ресурсов одновременно дорабатывать сюжетный режим и заниматься сложной сетевой составляющей.

"Задач по игре в целом оказалось слишком много, — вспоминает Вермей, - поэтому мы вынуждены были отменить мультиплеер".

Похожая ситуация повторилась и с последующими играми серии на PS2. А к моменту разработки San Andreas решено было вовсе отказаться от полноценного онлайн-режима, оставив лишь возможность прохождения в кооперативе.

Правда, сообщество фанатов не оставило эту "несправедливость" без внимания. Несмотря на солидный возраст игр, до сих пор существуют моды, добавляющие мультиплеер в GTA той эпохи. "Это здорово, что сообщество остаётся таким активным", — прокомментировал усилия энтузиастов Вермей.

Лишь в следующем поколении, в GTA IV, руководство Rockstar выделило достаточные ресурсы для полноценной реализации мультиплеера. И с тех пор он стал неотъемлемой частью франшизы. Наиболее показательный пример — GTA Online, запущенная вместе с GTA V в 2013 году. Этот сетевой режим приносит компании колоссальную прибыль, несмотря на то, что с момента релиза игры прошло уже почти 10 лет. Так что теперь фанатам точно не придётся скучать в ожидании мультиплеера в следующих частях любимой серии.