Компания завершила бета-тестирование Copilot и теперь предлагает его возможности в качестве отдельного приложения для операционной системы Windows.

Источник изображения: Microsoft

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Компания Microsoft анонсировала значительные изменения в работе своего ИИ-помощника Copilot. Теперь Copilot будет представлен не просто как функция операционной системы Windows, а как отдельное десктопное приложение. Это даёт пользователям больше возможностей по настройке интерфейса Copilot, так как можно будет менять размер окна приложения, закреплять его в нужном месте рабочего стола, сворачивать или открывать по своему усмотрению.

Кроме того, значок Copilot теперь размещен в самом центре панели задач Windows, а не сбоку, как раньше. По словам старшего менеджера Microsoft Харджита Даливала, это сделано для того, чтобы интегрировать Copilot в повседневные рабочие процессы пользователей и сделать доступ к функциям искусственного интеллекта еще более удобным.

Из официального заявления также следует, что новый формат приложения в первую очередь ориентирован на корпоративных клиентов. Для них сохранится поддержка специальных вкладок "Интернет" и "Работа" с дополнительными мерами защиты конфиденциальности. Компания пока не представила информации по поводу того, будет приложение доступно рядовым пользователям Windows или только в корпоративной версии Copilot.