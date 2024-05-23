Канадский разработчик стратегических игр Relic Entertainment после 18 лет сотрудничества с крупными издателями вновь обрел независимость благодаря инвестициям Emona Capital.

Источник изображения: Relic Entertainment

реклама

Relic Entertainment снова стала независимым разработчиком. Впервые с тех пор, как она была приобретена THQ в 2004 году, она сама будет управлять своей судьбой, сможет самостоятельно развивать свои проекты и укреплять позиции на рынке компьютерных стратегических игр в жанре RTS.

Студия в Ванкувере отделилась от Sega Europe в конце марта и теперь получила финансирование, чтобы оставаться инди-разработчиком в обозримом будущем. Компания заключила партнерство с инвестиционной фирмой Emona Capital, что позволит ей «вернуться к своим корням».

Генеральный директор Джастин Даудесвелл заявил, что Emona будет инвестировать в текущий портфель студии, который включает в себя серию Company of Heroes и Warhammer 40K: Dawn of War. Фирма также будет поддерживать сотрудничество Relic с другими издателями и владельцами интеллектуальной собственности.

«Мы видим огромную возможность раскрыть творческий потенциал Relic как независимой студии» — сказал он. «Талант, технологии и послужной список, которые мы накопили за эти годы, являются для нас прекрасной отправной точкой в следующей главе».

Партнер Emona Майкл Мориарти также видит «сильный потенциал роста в среднесрочной перспективе» для стратегических игр. Мы твердо уверены, что стратегические игры останутся важным сегментом индустрии. «Relic — одна из лучших в жанре — продолжил он — и мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как они реализуют свои творческие замыслы как независимая студия».

Сразу после разделения Sega Relic уволила 41 сотрудника, в результате чего Sega Europe сократила 240 рабочих мест. В настоящее время студия работает над улучшением и развитием Company of Heroes 3, выпущенной в феврале 2023 года для ПК и консолей в мае того же года.