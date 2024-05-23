AMD может стать очередной крупной технологической компанией, открывшей свой R&D центр на Тайване по примеру Nvidia.

Источник изображения: TechPowerUp

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Компания AMD рассматривает возможность открытия центра исследований и разработок на Тайване. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на информированные источники.

Согласно сообщению, AMD уже подала заявку в Министерство экономики (MOEA) в рамках программы стимулирования создания научно-исследовательских центров иностранными компаниями на острове. Эта программа, получившая название "Глобальное партнерство в области НИОКР", нацелена на привлечение инвестиций в три приоритетных направления: искусственный интеллект, передовые полупроводниковые технологии и сети 5G. Компании, открывающие исследовательские центры на Тайване, могут рассчитывать на ряд налоговых и административных льгот.

По неофициальной информации, AMD готова инвестировать около 155 миллионов долларов США в создание собственного R&D-центра на Тайване, однако со стороны властей острова компании был выдвинут ряд условий. В частности, AMD должна будет сотрудничать с местными разработчиками чипов, производителями серверов и университетами. Кроме того, не менее 20% сотрудников нового центра должны быть иностранными специалистами, чтобы избежать переманивания кадров у тайваньских ИТ-компаний.

Предстоящая выставка Computex в начале июня могла бы стать хорошим местом для анонса планов AMD, однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Несмотря на то, что конкурент AMD компания Nvidia еще в 2021 году анонсировала открытие собственного исследовательского центра на Тайване, до сих пор не последовало никаких конкретных шагов в этом направлении.

В случае реализации проекта, новый исследовательский центр AMD позволит наладить более тесные связи с разработчиками передовых технологий в одном из ключевых хайтек-хабов Азии. Это также укрепит позиции Тайваня в глобальной полупроводниковой индустрии и послужит стимулом для развития высокотехнологичного сектора острова.