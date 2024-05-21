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Gorovic
Марсоход «Розалинд Франклин» будет запущен на Марс в 2028 году на ракете-носителе NASA
Миссия ExoMars возвращается в «строй» при поддержке NASA.

                                                                 Источник изобрадения: ESA

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Долгожданная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) «ЭкзоМарс» по исследованию Марса, которая была отложена по ряду причин, снова набирает обороты. NASA и ЕКА подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого NASA окажет помощь в запуске и поставке необходимых компонентов для посадочного модуля миссии.  

Изначально миссия «ЭкзоМарс» планировалась как совместный проект ЕКА и Роскосмоса. Однако ЕКА приостановило сотрудничество и стало искать альтернативу для обеспечения запуска миссии.

В рамках нового соглашения с NASA, подписанного в 2022 году, американское космическое агентство взяло на себя поставку ключевых компонентов посадочной системы, включая тормозные двигатели и три радиоизотопных нагревательных блока на основе плутония-238. Кроме того, NASA также обеспечит запуск миссии с территории США с использованием ракеты-носителя.

Ранее, в 2016 году, уже был осуществлен первый запуск в рамках программы «ЭкзоМарс». Тогда на орбиту Марса был выведен аппарат Trace Gas Orbiter для изучения состава атмосферы. Однако посадочный модуль Schiaparelli потерпел аварию при спуске в атмосфере из-за сбоя в работе датчиков. Теперь же ЕКА планирует осуществить полноценную высадку на Марс и доставить туда марсоход Rosalind Franklin для исследования поверхности.

Хотя точная дата нового запуска пока не определена, ЕКА рассчитывает отправить миссию к Марсу до конца 2028 года. Скорее всего, в качестве ракеты-носителя будет использована SpaceX Falcon 9, поскольку характеристики полезной нагрузки укладываются в её грузоподъёмность для межпланетных миссий. 

Таким образом, благодаря поддержке NASA программа получила «второе дыхание». Ученые ЕКА всё еще надеются доставить марсоход на Красную планету и провести запланированные научные исследования её поверхности и атмосферы. Хотя из-за приостановки программы и смены поставщиков запуск откладывается примерно на 6 лет, миссия по-прежнему актуальна для изучения Марса и поиска следов жизни.

#nasa #наса #марс #марсоход
Источник: extremetech.com
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