На предстоящей Всемирной конференции разработчиков Apple ожидается глобальное объявление о партнерстве между Apple и компанией OpenAI.

Источник изображения: Sunny Hassan/Unsplash

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Apple планирует в первую очередь использовать подход с использованием искусственного интеллекта, встроенного непосредственно в устройства iPhone. Однако компания также намерена предоставлять сервисы на базе облачных технологий.

Журналист Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что OpenAI в настоящее время "прилагает усилия, чтобы гарантировать возможность обработки значительно возросшего количества пользователей после анонса на WWDC и запуска сервиса на iPhone".

Ранее появлялись сообщения о том, что Apple находится на заключительной стадии переговоров о внедрении чат-бота от OpenAI в операционную систему iOS 18. Очевидно, эти переговоры прошли успешно. Также сообщалось, что Apple вела переговоры с Google по поводу включения в iPhone чат-бота LaMDA, но не достигла договоренности.

Помимо интеграции решений от OpenAI, в iOS 18 также ожидается появление функций суммирования сообщений iMessage и веб-страниц с использованием возможностей искусственного интеллекта. Эти инструменты смогут автоматически извлекать ключевую информацию из текста и формировать краткие резюме.