Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Apple и OpenAI готовят большой анонс на WWDC 10 июня
На предстоящей Всемирной конференции разработчиков Apple ожидается глобальное объявление о партнерстве между Apple и компанией OpenAI.

                                                 Источник изображения: Sunny Hassan/Unsplash 

реклама

Apple планирует в первую очередь использовать подход с использованием искусственного интеллекта, встроенного непосредственно в устройства iPhone. Однако компания также намерена предоставлять сервисы на базе облачных технологий.

Журналист Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что OpenAI в настоящее время "прилагает усилия, чтобы гарантировать возможность обработки значительно возросшего количества пользователей после анонса на WWDC и запуска сервиса на iPhone". 

Ранее появлялись сообщения о том, что Apple находится на заключительной стадии переговоров о внедрении чат-бота от OpenAI в операционную систему iOS 18. Очевидно, эти переговоры прошли успешно. Также сообщалось, что Apple вела переговоры с Google по поводу включения в iPhone чат-бота LaMDA, но не достигла договоренности.

Помимо интеграции решений от OpenAI, в iOS 18 также ожидается появление функций суммирования сообщений iMessage и веб-страниц с использованием возможностей искусственного интеллекта. Эти инструменты смогут автоматически извлекать ключевую информацию из текста и формировать краткие резюме.

#apple #openai
+
Написать комментарий (0)
iFixit: У нового iPad Pro батареи расположены прямо под панелью дисплея
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Украина получит сотни бронемашин для очередного «контрнаступления»
22
Болгария требует компенсацию в 400 миллионов евро за прекращение поставок российского газа
8
Российские подразделения начали ещё одно наступление на Харьковском направлении
1
Появилось видео распаковки выходящего на днях смартфона Poco F6 Pro
1
Разработка ремастера GTA: Vice City на движке RAGE близится к завершению
3
На аукцион попала самая ценная коллекция монет в истории, скрывать которую завещал первый владелец
2
Ayaneo представляет потрясающие ретро-карманные компьютеры Game Boy DMG и Micro
1
Российские ученые создали полимерную защиту от осколков и колющего оружия
2
Зеленский рассчитывает на то, что Китай «повлияет» на Россию в вопросе украинского кризиса
4
Россия ввела в орбитальную группировку космическую систему наблюдения за Арктикой
+
New Atlas: Стартап Hermeus достиг новой вехи в разработке гиперзвукового двигателя
5
Подразделения ВДВ закрепились на первой линии многоэтажной застройки в Часов Яре
+
Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
1
С SSD 5-го поколения Intel i7-14700KF на 70 % быстрее при игровых нагрузках, чем AMD Ryzen 7 7800X3D
19
Ростовский «Ростсельмаш» объявил о выпуске первых образцов дорожно-строительной техники
+
Lockheed Martin получила новый контракт на создание батарей гиперзвукового оружия
1
Европейские порты переполнены тысячами электромобилей из Китая
1
iPhone 17 Slim получит совершенно новый дизайн и будет стоить существенно дороже iPhone 15 Pro Max
1
Новый неизвестный авианосец замечен американскими экспертами на верфях Китая
+
Недорогие натрий-ионные батареи от стартапа бывшего инженера Tesla могут удешевить электрокары
+

Популярные статьи

Топ-7 процессоров на 2024 год
55
Издеваюсь с пристрастием над GPT Chatbot
6
GeForce RTX 4060 vs Radeon RX 6700 XT – какую видеокарту купить, и стоит ли смотреть на fps в DLSS
25
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
31
Что вам надо знать перед продажей Xbox series S
14
Итоги гоночного уик-энда 18-19 мая
1
Нетбуки — какими они были, почему исчезли, и чем их можно заменить
8
Мое мнение о AyaNeo 2 (Eurogamer)
+
8 народных процессоров для игровых ПК в 2024 году, о покупке которых вы точно не пожалеете
5
Мое мнение о PlayStation Portal (Eurogamer)
+

Сейчас обсуждают

Игорь Шелахонов
13:48
Застройщиков у них надо не ограничивать, а спасать. Именно потому, что куча пустых городов стоит - застройщики в долгах как в шелках. Пример - это история с Evergrande. 300 млрд. USD догов. Состояние ...
КНР перезагрузит рынок недвижимости за счет выкупа жилья государством
Дмитрий
13:48
а сколько в алан Вейк 2 фпс на ней? 😁
Почему GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 всё ещё в топе самых популярных игровых видеокарт
Красный Чип
13:48
гена продолжает бредить, ладно бы он делал это тихо, но в палату провели интернет и мысли сумашедших густо намазаны по всему оврклокершу.
GeForce RTX 4060 vs Radeon RX 6700 XT – какую видеокарту купить, и стоит ли смотреть на fps в DLSS
Иван Горыныч
13:47
А сколько вертолетов экипажи которых не заметили или были сбиты, зенитная ракета
Мастерство пилотов Ка-52 "Аллигатор" помогло увернуться от зенитной ракеты ВСУ
Красный Чип
13:45
новая методичка зеленожопцев, теперь АМД не поддерживает 30% технологий. На кого это рассчитано? Такое сработает только в вашем клубе кмственно отсталых гомогеев.
GeForce RTX 4060 vs Radeon RX 6700 XT – какую видеокарту купить, и стоит ли смотреть на fps в DLSS
SoulStream
13:45
пни когда скажут )
Зеленский назвал «в целом контролируемой» ситуацию в Харьковской области
SoulStream
13:45
ну а че, за 5 косых нлвый проц вполне норм... считай за 20ку рабочий пк еще и маленький бесшумный ✨👍 вообще пойдет
Зеленский назвал «в целом контролируемой» ситуацию в Харьковской области
Батя шешенбека
13:44
Альтернатива 5600 это 11400. 12400 на порядок сильнее
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Май)
Сергей Гончаров
13:39
Технически да, ниче так, но не впечатляет. Если бы был с родной СЖО на это барахло и СФХ блоком питания, то твердую пятерку. Райзер тоже не впечатляет. Дорогой он лишь за эксклюзивность. Больше как си...
Представлен компьютерный корпус Xikii FF04 для видеокарт серии Asus RTX 40 Pro Art
VladTag
13:34
Forbes: Украина получит сотни бронемашин для очередного «контрнаступления»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем